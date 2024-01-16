النتائج الكاملة لبطولة كأس أمم إفريقيا ومواعيد المباريات المقبلة

عانت المنتخبات العربية في الجولة الافتتاحية من كأس أمم أفريقيا لكرة القدم التي تقام في كوت ديفوار، فبعد تعادل منتخبي مصر والجزائر، فجر منتخب ناميبيا مفاجأة مدوية بالفوز على تونس بنتيجة 1 / صفر في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم التي تقام في كوت ديفوار.

فيما يأتي نتائج برنامج مباريات كأس إفريقيا في كرة القدم التي تستضيفها ساحل العاج حتى 11 فبراير 2024 (بتوقيت غرينيتش):

السبت 13 يناير:

ساحل العاج - غينيا بيساو 2-0

الأحد 14 يناير:

نيجيريا - غينيا الاستوائية 1-1

مصر - موزامبيق 2-2

غانا - الرأس الأخضر 1-2

الإثنين 15 يناير:

السنغال - غامبيا 3-0

الكاميرون - غينيا 1-1

الجزائر - أنغولا 1-1

الثلاثاء 16 يناير:

بوركينا فاسو - موريتانيا 1-0

تونس - ناميبيا 0-1

(20,00) مالي - جنوب إفريقيا (المجموعة الخامسة) ملعب أمادو غون كوليبالي – كورهوغو

الأربعاء 17 يناير:

(17,00) المغرب - تنزانيا (المجموعة السادسة) ملعب لوران بوكو - سان بيدرو

(20,00) جمهورية الكونغو الديموقراطية - زامبيا (المجموعة السادسة) ملعب لوران بوكو - سان بيدرو

الخميس 18 يناير:

(14,00) غينيا الاستوائية - غينيا بيساو (المجموعة الأولى) ملعب الحسن واتارا – أبيدجان

(17,00) ساحل العاج - نيجيريا (المجموعة الأولى) ملعب الحسن واتارا – أبيدجان

(20,00) مصر - غانا (المجموعة الثانية) ملعب فيليكس أوفويت-بوانيي – أبيدجان

الجمعة 19 يناير:

(14,00) الرأس الأخضر - موزامبيق (المجموعة الثانية) ملعب فيليكس أوفويت-بوانيي – أبيدجان

(17,00) السنغال - الكاميرون (المجموعة الثالثة) ملعب شارل كونان باني – ياموسوكرو

(20,00) غينيا - غامبيا (المجموعة الثالثة) ملعب شارل كونان باني – ياموسوكرو

السبت 20 يناير:

(14,00) الجزائر - بوركينا فاسو (المجموعة الرابعة) ملعب السلام - بواكي

(17,00) موريتانيا - أنغولا (المجموعة الرابعة) ملعب السلام – بواكي

(20,00) تونس - مالي (المجموعة الخامسة) ملعب أمادو غون كوليبالي – كورهوغو

الأحد 21 يناير:

(14,00) المغرب - جمهورية الكونغو الديموقراطية (المجموعة السادسة) ملعب لوران بوكو - سان بيدرو

(17,00) زامبيا - تنزانيا (المجموعة السادسة) ملعب لوران بوكو - سان بيدرو

(20,00) جنوب إفريقيا - ناميبيا (المجموعة الخامسة) ملعب أمادو غون كوليبالي – كورهوغو

الإثنين 22 يناير:

(17,00) غينيا الاستوائية - ساحل العاج (المجموعة الأولى) ملعب الحسن واتارا - أبيدجان

(17,00) غينيا بيساو - نيجيريا (المجموعة الأولى) ملعب فيليكس أوفويت-بوانيي – أبيدجان

(20,00) موزامبيق - غانا (المجموعة الثانية) ملعب الحسن واتارا – أبيدجان

(20,00) الرأس الأخضر - مصر (المجموعة الثانية) ملعب فيليكس أوفويت-بوانيي – أبيدجان

الثلاثاء 23 يناير:

(17,00) غينيا - السنغال (المجموعة الثالثة) ملعب شارل كونان باني - ياموسوكرو

(17,00) غامبيا - الكاميرون (المجموعة الثالثة) ملعب السلام – بواكي

(20,00) أنغولا - بوركينا فاسو (المجموعة الرابعة) ملعب شارل كونان باني - ياموسوكرو

(20,00) موريتانيا - الجزائر (المجموعة الرابعة) ملعب السلام – بواكي

الأربعاء 24 /يناير:

(17,00) جنوب إفريقيا - تونس (المجموعة الخامسة) ملعب أمادو غون كوليبالي - كورهوغو

(17,00) ناميبيا - مالي (المجموعة الخامسة) ملعب لوران بوكو - سان بيدرو

(20,00) تنزانيا - جمهورية الكونغو الديموقراطية (المجموعة السادسة) ملعب أمادو غون كوليبالي - كورهوغو

(20,00) زامبيا - المغرب (المجموعة السادسة) ملعب لوران بوكو - سان بيدرو

* ثمن النهائي السبت 27 يناير:

(17,00) بطل المجموعة الرابعة - ثالث الثانية أو الخامسة أو السادسة (ملعب السلام - بواكي) (المباراة رقم 37)

(20,00) وصيف المجموعة الأولى - وصيف المجموعة الثالثة (ملعب فيليكس أوفويت-بوانيي - أبيدجان) (المباراة رقم 38)

الأحد 28 يناير:

(17,00) بطل المجموعة الأولى - ثالث الثالثة أو الرابعة أو الخامسة (ملعب الحسن واتارا - أبيدجان) (المباراة رقم 39)

(20,00) وصيف المجموعة الثانية - وصيف المجموعة السادسة (ملعب لوران بوكو - سان بيدرو) (المباراة رقم 40)

الإثنين 29 يناير:

(17,00) بطل المجموعة الثانية - ثالث الأولى أو الثالثة أو الرابعة (ملعب فيليكس أوفويت-بوانيي - أبيدجان) (المباراة رقم 41)

(20,00) بطل المجموعة الثالثة - ثالث الأولى أو الثانية أو السادسة (ملعب شارل كونان باني - ياموسوكرو) (المباراة رقم 42)

الثلاثاء 30 يناير:

(17,00) بطل المجموعة الخامسة - وصيف المجموعة الرابعة (ملعب أمادو غون كوليبالي - كورهوغو) (المباراة رقم 43)

(20,00) بطل المجموعة السادسة - وصيف المجموعة الخامسة (ملعب لوران بوكو - سان بيدرو) (المباراة رقم 44)

* ربع النهائي الجمعة 2 فبراير:

(17,00) الفائز في المباراة رقم 38 - الفائز في المباراة رقم 37 (ملعب فيليكس أوفويت-بوانيي - أبيدجان) (المباراة رقم 45)

(20,00) الفائز في المباراة رقم 40 - الفائز في المباراة رقم 39 (ملعب الحسن واتارا - أبيدجان) (المباراة رقم 46)

السبت 3 فبراير:

(17,00) الفائز في المباراة رقم 43 - الفائز في المباراة رقم 42 (ملعب السلام - بواكي) (المباراة رقم 47)

(20,00) الفائز في المباراة رقم 41 - الفائز في المباراة رقم 44 (ملعب شارل كونان باني - ياموسوكرو) (المباراة رقم 48)

* نصف النهائي الأربعاء 7 فبراير:

(17,00) الفائز في المباراة رقم 45 - الفائز في المباراة رقم 48 (ملعب السلام - بواكي) (المباراة رقم 49)

(20,00) الفائز في المباراة رقم 47 - الفائز في المباراة رقم 46 (ملعب الحسن واتارا - أبيدجان) (المباراة رقم 50)

* تحديد المركز الثالث السبت 10 فبراير:

(20,00) الخاسر في المباراة رقم 49 - الخاسر في المباراة رقم 50 (ملعب فيليكس أوفويت-بوانيي - أبيدجان) (المباراة رقم 51)

* النهائي الأحد 11 فبراير:

(20,00) الفائز في المباراة رقم 49 - الفائز في المباراة رقم 50 (ملعب الحسن واتارا - أبيدجان) (المباراة رقم 52)





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