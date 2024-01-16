السعودية تقلب الطاولة على عمان في كأس آسيا وتفوز 2-1

(MENAFN
- Al-Bayan)
سجلت السعودية هدفين قرب النهاية لتحول تأخرها وتفوز 2-1 على عمان في مباراتها الأولى في كأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر بعدما احتسب حكم الفيديو المساعد هدف الانتصار رغم إشارة الحكم بغير ذلك في البداية.
وتقاسمت السعودية صدارة المجموعة السادسة مع تايلاند التي فازت على قرغيزستان في وقت سابق اليوم.
وأحرز علي البليهي مدافع السعودية الهدف الثاني لبلاده بضربة رأس لكن الحكم المساعد أشار لوجود تسلل.
وبعد مراجعة حكم الفيديو، أعلن حكم الساحة عدم احتساب الهدف ليستأنف اللعب قبل أن يتراجع الحكم في قراره ويؤكد صحة هدف البليهي.
ومنح صلاح اليحيائي التقدم إلى عمان في الدقيقة 14 من ركلة جزاء، احتسبت بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد، سددها على يمين الحارس أحمد الكسار.
وتعادل عبد الرحمن غريب في الدقيقة 78 للسعودية بعد مجهود فردي رائع.
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