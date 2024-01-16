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السعودية تقلب الطاولة على عمان في كأس آسيا وتفوز 2-1

1/16/2024 3:01:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

سجلت السعودية هدفين قرب النهاية لتحول تأخرها وتفوز 2-1 على عمان في مباراتها الأولى في كأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر بعدما احتسب حكم الفيديو المساعد هدف الانتصار رغم إشارة الحكم بغير ذلك في البداية.

وتقاسمت السعودية صدارة المجموعة السادسة مع تايلاند التي فازت على قرغيزستان في وقت سابق اليوم.

وأحرز علي البليهي مدافع السعودية الهدف الثاني لبلاده بضربة رأس لكن الحكم المساعد أشار لوجود تسلل.

وبعد مراجعة حكم الفيديو، أعلن حكم الساحة عدم احتساب الهدف ليستأنف اللعب قبل أن يتراجع الحكم في قراره ويؤكد صحة هدف البليهي.

ومنح صلاح اليحيائي التقدم إلى عمان في الدقيقة 14 من ركلة جزاء، احتسبت بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد، سددها على يمين الحارس أحمد الكسار.

وتعادل عبد الرحمن غريب في الدقيقة 78 للسعودية بعد مجهود فردي رائع.


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