بوتين يؤكد أن أوكرانيا قد تتعرض لضربة قاضية في حال طال النزاع

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،

الثلاثاء، أن الدولة الأوكرانية قد تتعرض "لضربة قاضية" في حال طال النزاع، معتبراً أن المبادرة على الجبهة باتت "بشكل تام" بيد القوات الروسية.

وقال بوتين خلال اجتماع نقله التلفزيون "لم يفشل هجوم أوكرانيا المضاد فحسب، بل باتت المبادرة على الجبهة حصراً بيد القوات المسلحة الروسية. وإذا استمر الوضع القائم، قد تتعرّض مكانة الدولة الأوكرانية لضربة خطرة جداً وقاضية".

وأعاد بوتين اتّهام أوكرانيا بـ"رفض التفاوض" على إنهاء الحرب.

وأكّد أنّ موسكو وكييف

"اتفقتا على مختلف الأمور" خلال المحادثات التي انعقدت في اسطنبول عام 2022، قبل أن "يتخلى الوفد الأوكراني عن كل ما اتُّفق عليه".

وأشار إلى أنّ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "أقنع" كييف آنذاك برفض التفاوض مع موسكو ومواصلة الضربات.

واعتبر كذلك أن "صيغة السلام" التي طرحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وتنص على استعادة كل الأراضي التي احتلتها روسيا وإنشاء محكمة دولية، تتضمن "شروطاً تقيّد عملية التفاوض".

واجتمعت أكثر من 80 دولة في سويسرا الأحد للبحث في صيغة السلام هذه.

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