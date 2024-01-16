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قصف عنيف على جنوب قطاع غزة ودفعة صواريخ في اتجاه إسرائيل

1/16/2024 3:01:07 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعرّضت مناطق في جنوب قطاع غزة "الثلاثاء" لقصف إسرائيلي عنيف بعد ساعات على إعلان إسرائيل أن مرحلة العمليات "المكثفة" في الجنوب "ستنتهي قريبا"، وسط تواصل التصعيد في المنطقة.

وسُمع دوي انفجارات وقصف مدفعي في جنوب القطاع، وكان الطيران الإسرائيلي قصف خلال الليل منطقة خان يونس، كبرى مدن جنوب القطاع وحيث تتركّز العمليات البرية والغارات الجوية منذ أسابيع. وأشار إلى أنّ قواته استهدفت أيضاً نحو مئة منصّة لإطلاق الصواريخ في بيت لاهيا في شمال القطاع، ما أسفر عن مقتل العشرات.

وأعلن حركة حماس أن الضربات الإسرائيلية على مجمل القطاع مساء "الإثنين" وخلال الليل أسفرت عن سقوط 78 قتيلا والعديد من الجرحى.

في غضون ذلك، أفادت السلطات الإسرائيلية بأنّ صواريخ أُطلقت فجراً من قطاع غزة باتجاه جنوب إسرائيل من دون وقوع إصابات. وتمّ اعتراض معظمها بواسطة نظام القبة الحديدية فوق مستوطنة أوفاكيم.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين في قطاع غزة، ليرتفع عدد جنوده الذين قُتلوا منذ بدء الهجوم البرّي الإسرائيلي في 27 أكتوبر، إلى 190 جندياً.

وصرّح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مساء "الإثنين" بأنه عند اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس قبل أكثر من مئة يوم "أوضحنا أن مرحلة العمليات المكثّفة ستستمر لنحو ثلاثة أشهر".

وأضاف "هذه المرحلة تشارف على نهايتها في شمال قطاع غزة. في الجنوب، سنتوصل إلى ذلك وسينتهي الأمر قريبا"، مضيفا "يقترب الوقت الذي سننتقل فيه إلى المرحلة التالية"، من دون تحديد إطار زمني.

ونزح مئات آلاف الفلسطينيين من شمال القطاع المحاصر الى الجنوب بعد إنذارات إسرائيلية متتالية في الأسابيع الأولى من الحرب للإخلاء، وهرباً من القصف والهجوم البري الإسرائيلي. وأعلن الجيش الإسرائيلي في السادس من يناير "تفكيك الهيكلية العسكرية" لحركة حماس في الشمال.


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