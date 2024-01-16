«أجمل شتاء في العالم» ترسخ مكانة الإمارات عاصمة للسياحة

أكد وزراء ومسؤولون في حكومة دولة الإمارات والجهات الاتحادية والمحلية، أن النسخة الرابعة من حملة «أجمل شتاء في العالم» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 9 يناير الجاري، تحت شعار «قصص لا تنسى»، تمثل محطة نوعية لترسيخ مكانة الإمارات عاصمة للسياحة العالمية.





وأشاروا إلى أهمية حملة «أجمل شتاء في العالم»، التي تنفذها وزارة الاقتصاد بدعم من المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات وبالتعاون مع مختلف الهيئات المعنية بالسياحة والثقافة والتراث، في تعريف السياح بالخصوصية الثقافية والتراثية للدولة.

حيث تتيح الحملة من خلال اتساعها وشمولها جميع مناطق الدولة، باقة واسعة من الخيارات تنسجم مع اهتمامات وأذواق جميع الزوار المحليين والسياح، ليحتفظوا بصور وذكريات لا تنسى عن أرض ومجتمع الإمارات.

كما أكدوا أن الحملة تلعب دوراً حيوياً في تعزيز فكرة الانتماء والارتباط بالمكان وإبراز المعالم السياحية لكل إمارة، وخصوصاً في فصل الشتاء الذي تتميز به دولة الإمارات، انطلاقاً من المشاريع الطموحة في قطاع السياحة الواعد بالفرص، ما يسهم في استقطاب المزيد من الشركات العالمية إلى أسواق الدولة، ويوفر فرص عمل جديدة للكوادر والكفاءات الوطنية، تنعكس إيجابياً على نمو الاقتصاد الوطني وترسيخ تنافسية الإمارات عالمياً.



تجربة رائدة









وقال معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد: «إن النسخة الرابعة من حملة «أجمل شتاء في العالم» تسهم في تعريف العالم بالتجربة الرائدة التي تمتلكها دولة الإمارات في القطاع السياحي.

وكذلك المعالم السياحية والترفيهية والطبيعية والكنوز التاريخية التي تتميز بها، كما تهدف الحملة إلى تحفيز الاستثمار في المشاريع السياحية داخل الدولة، ودعم نمو الإيرادات السياحية للدولة في قطاعات السفر والضيافة والطيران، بما يسهم في زيادة مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني».



تعزيز التنوع السياحي في الدولة

ونوه معاليه بأهمية الحملة في تعزيز التنوع السياحي للدولة من خلال تسليط الضوء على الأنشطة السياحية المتنوعة، والمنتجات السياحية التنافسية والمتميزة والتي تلبي اهتمامات الزوار المحليين والسياح الدوليين، بما يسهم في اجتذاب قطاعات عريضة من المجتمع الإماراتي عبر مشاريع ومبادرات ترويجية تنعكس على تنشيط عجلة الاقتصاد ومعدلات النمو، وبما يعزز تنافسية القطاع السياحي على المستويين الإقليمي والعالمي.



لا سيما أن دولة الإمارات ضمن العشرة الكبار عالمياً في عدد من مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بقطاع السياحة والسفر والفندقة.



الاستراتيجية الوطنية



وأشار معالي عبد الله بن طوق المري إلى أن الدورات الثلاث الماضية من حملة «أجمل شتاء في العالم» التي أطلقت في العام 2020، تشكّل خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، بجذب 100 مليار درهم كاستثمارات إضافية لقطاع السياحة ورفع مساهمته في الناتج المحلي إلى 450 مليار درهم بحلول العقد المقبل، ورفع مكانة الدولة كأفضل هوية سياحية حول العالم، وترسيخ مكانتها كوجهة سياحية رائدة.



وذكر معاليه أن الأرقام التي سجلتها الحملة في نسختها الثالثة ستكون ملهمة لتحقيق إنجاز جديد، حيث بلغ إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية 1.8 مليار درهم بارتفاع قدره 20 % مقارنةً بالنسخة الثانية من الحملة، كما استقطبت النسخة الثالثة 1.4 مليون سائح محلي بارتفاع بلغت نسبته 8 % مقارنةً بالنسخة الثانية.



مقومات سياحية







وأكد سعيد العطر رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، أن الحملة فرصة استثنائية لقطاع السياحة في دولة الإمارات لتحقيق المزيد من معدلات النمو، وترويج المقومات الفريدة التي تمتلكها الدولة من تنوع في البيئة الطبيعية وثراء في المواقع التاريخية وخصوصية ثقافية وتراثية، ودفء إنساني يميز أهل ومجتمع الإمارات، ما يجعل من زيارة أي بقعة في دولتنا تجربة لا تنسى خصوصاً خلال فصل الشتاء حيث تتحول مناطقها كلها إلى وجهات جاذبة للزوار المحليين والسياح.

وقال: إن النجاحات التي حققتها الحملة خلال دوراتها الثلاث الماضية، كانت ثمرة لتكامل الجهود بين الجهات المحلية والاتحادية، والهيئات والمؤسسات المعنية بالمبادرات والبرامج الترويجية، وهذا التعاون يكتسب زخماً إضافياً في الدورة الرابعة.

حيث يحرص المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات على تعزيز التنسيق بين جميع المشاركين والمنظمين لفعاليات الدورة الرابعة على امتداد الإمارات السبع ومناطقها، والعمل على توحيد الجهود لنقل الصورة المشرقة لدولتنا ومجتمعنا».

وأضاف سعيد العطر: يحمل شعار الدورة الرابعة «قصص لا تنسى»، دلالات ومعاني عميقة، تتمثل في جعل زيارة مناطق الدولة عنوانها: دهشة المعرفة والاكتشاف، ومتعة الترفيه والمغامرة، لتطوف القصة أو الصورة عبر منصات الإعلام الدولي، ولتبقى تفاصيل الرحلة محفورة دائماً في ذاكرة السائح، وملهمة لعودته في أقرب فرصة إلى أرض الإمارات، ما يرسخ مكانة دولتنا عاصمة للسياحة العالمية.

وجهة عالمية









وقال صالح محمد الجزيري مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: تؤكد حملة أجمل شتاء في العالم مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية رائدة استثنائية ومركز عالمي مزدهر لسياحة الأعمال والترفيه، سواء كنتم من عشاق الثقافة أو من محبي الرياضة أو متذوقي الطعام أو الباحثين عن الإثارة والتشويق أو من محبي الموسيقى.

فإن أبوظبي توفر مجموعة من الأنشطة التي تلبي تطلعات الزوار على اختلاف اهتماماتهم وتشجعهم على اختيار ما يناسبهم من أنشطة وبرامج. ونعمل إلى جانب شركائنا من أصحاب المصلحة على تعزيز بنيتنا التحتية المستدامة في قطاعات الترفيه والضيافة والسياحة، مما يرسخ مكانتنا كوجهة سياحية عالمية رائدة ومفضلة.

تجارب استثنائية









وأكد عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، أن الحملة تواصل تحقيق المزيد من النجاح والإنجازات منذ انطلاقها في العام 2020، وهي تسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في مشهد السياحة العالمي، لتكون الوجهة التي يمكن فيها قضاء أجمل شتاء، وذلك لما تتمتع به من إمكانات هائلة في البنية التحتية المتطورة والمرافق الحديثة.

ووسائل المواصلات المتنوعة والمميزة، إلى جانب حفاوة الضيافة، والأصالة في العادات والتقاليد، وكذلك التنوع في البيئات الطبيعية ومناطق الجذب السياحي، وأيضاً التجارب الفريدة التي يمكن توفيرها للمواطنين والمقيمين والزوار، فضلاً عن تنظيم فعاليات ومهرجانات متنوعة.



وأضاف: عززت دبي من مكانتها الدولية كوجهة مفضلة للزيارة من خلال تتويجها وللعام الثالث على التوالي بلقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2024 من موقع «تريب أدفايزر».

الأمر الذي يعطيها المزيد من الزخم مع ازدياد أعداد الراغبين بزيارتها خلال هذا العام وما بعده، وهي المدينة التي تمتلك الكثير من المقومات السياحية ومناطق الجذب السياحي وتقدم العروض الرائعة، لتكون الخيار المفضل لسكان وزوار دبي في هذا الموسم لاسيما خلال الحملة، حيث يمكن خوض تجارب استثنائية وفريدة في الكثير من المناطق والأماكن السياحية التي تزخر بها المدينة.



موسم واعد









وقال خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة: تعد الدورة الرابعة من الحملة بموسم سياحي استثنائي في إمارة الشارقة، حيث تتحول مناطقها.

كما جرت العادة في جميع الدورات السابقة، إلى مقصد رئيسي للزوار من داخل الدولة والسياح من أنحاء العالم، ونعمل في هيئة الإنماء التجاري والسياحي على تنسيق الجهود مع جميع المعنيين بقطاع الضيافة في الإمارة لتقديم أفضل صورة عن الشارقة والتعريف بأمكنتها التراثية ومتاحفها وشواطئها.

ولفت إلى أن جميع القطاعات الاقتصادية في إمارة الشارقة تترقب سنوياً انطلاق حملة «أجمل شتاء في العالم»، لما تمثله من أهمية كبيرة في إنعاش الحركة التجارية ورفع معدل الإشغال الفندقي، كما تمثل الحملة فرصة كبيرة للتعريف بمعالم الشارقة الثقافية والتراثية، حيث تحتضن الإمارة قائمة طويلة من الأماكن التاريخية والمتاحف والأسواق الإسلامية الشهيرة على مستوى الدولة والعالم.

مناطق جديدة







ولفت محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، إلى أن الحملة أسهمت في ترسيخ دولة الإمارات وجهة سياحية واحدة.

وكان لها الأثر الإيجابي الكبير في تعريف الزوار المحليين والسياح بعشرات المناطق الجميلة في كل إمارة من إمارات الدولة، وفي تشجيع الأسر وجميع فئات المجتمع على استكشاف المقاصد السياحية والمنتجعات الجديدة في مناطق الدولة، ما أسهم في نمو القطاع السياحي وارتفاع مردوده الاقتصادي.

وقال: نسعى في دائرة التنمية السياحية بعجمان لاستثمار هذا الفصل المعتدل على أكمل وجه، والاستفادة من الفرص الثمينة التي توفرها الحملة للتوعية بأهمية الارتقاء بالمنتج السياحي، وتطوير أداء الكوادر العاملة في هذا القطاع، والتعريف من خلال وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بما تتمتع به إمارة عجمان من مناظر طبيعية ساحرة وقلاع تاريخية ومحميات طبيعية.

رفع الإيرادات







وقال سعيد السماحي مدير عام دائرة السياحة والآثار في الفجيرة: تمنح الحملة كل عام حوافز جديدة للقطاع السياحي في دولة الإمارات، وتكسب صناعة السياحة زخماً إضافياً وأفكاراً جديدة للتوسع في بناء المنتجعات العصرية وتنفيذ البرامج والمشاريع الترفيهية بسبب الإقبال الكبير الذي تحظى به مناطق الدولة خلال هذه الفترة من العام.

ولا شك بأن المشهد السياحي وأداء قطاع الضيافة على مستوى الدولة، انتقل إلى مرحلة جديدة من التطور وارتفاع الإيرادات بعد إطلاق الحملة، وهذا ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني وعلى قطاع الأعمال في كل إمارة.

وأوضح أن دائرة السياحة والآثار تشارك بكثافة في الدورة الرابعة من الحملة، من خلال عمل مشترك مع المعنيين بقطاع السياحة في الإمارة، حيث يحرص الجميع على الترويج لمقومات الفجيرة السياحية، وغنى طبيعتها بالآثار التاريخية وينابيع المياه وجبالها الشاهقة ومنتجعاتها، وإمكاناتها الكامنة لجذب مزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية إلى القطاع السياحي.

فرص استثمارية







وبين هيثم سلطان آل علي مدير عام دائرة السياحة والآثار في أم القيوين، أن مشاركة الإمارة في الحملة تأخذ أبعاداً عدة خلال الدورة الرابعة، حيث تسعى دائرة السياحة والآثار.

إضافة إلى التعريف بالأمكنة التراثية والثقافية والطبيعية في الإمارة، إلى تشجيع الاستثمار في وجهات الإمارة السياحية وتعريف المستثمرين بأبرز الفرص والميزات التي تقدمها إمارة أم القيوين، وأهم المشروعات التي تضمها الإمارة، ومعدلات الإقبال المرتفعة لزيارة أمكنتها الشهيرة مثل محمية أم القيوين لأشجار القرم.

وقال: تكشف أعداد الزوار، والليالي الفندقية في إمارة أم القيوين خلال الأعوام الماضية عن منحى تصاعدي، ما يؤكد أن المنتج السياحي للإمارة يتمتع بحضور قوي وكفاءة في وضع الخطط الطموحة، وقد أسهمت الحملة خلال دوراتها الماضية في إلقاء الضوء على مقومات سياحية بارزة في الإمارة، وسيحظى زوار الإمارة هذا الشتاء بفرصة أوسع للتعرف عن قرب إلى معالمنا التراثية والعصرية.



رؤى بعيدة







ونوه راكي فيليبس الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية السياحة في رأس الخيمة إلى أن الحملة نقلت المنتج السياحي لدولة الإمارات إلى آفاق جديدة من التطور والحضور على خارطة السياحة العالمية، بفضل الرؤى البعيدة والتخطيط السليم، والتعاون الوثيق بين الجهات الاتحادية والمحلية، والمعنيين في قطاع الضيافة، معتبراً أن النجاح الذي حققته الحملة في دوراتها الماضية شمل جميع مناطق دولة الإمارات، وأن الدورة الرابعة ستكون استثنائية في عائداتها وأثرها الاقتصادي والاجتماعي.

وقال: نعمل منذ وقت مبكر على إطلاق برامج ومبادرات لتتزامن مع الحملة، غايتنا تطوير منتجنا السياحي في الإمارة وتقديم أفضل الخدمات لزوارها، وتحفيز رؤوس الأموال على الاستثمار في مناطق عدة تتنوع بين الجبال الشاهقة وسواحل البحر، وسنواصل التوسع في بناء المنتجعات السياحية، وتنظيم المهرجانات الرياضية والتراثية وخاصة خلال أشهر الشتاء.

وحققت الحملة نجاحاً كبيراً في دورتها الثالثة، وشهدت مشاركة متميزة على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تجاوز حجم التفاعل مع الحملة أكثر من 5.8 ملايين تفاعل، فيما تم استخدام وسم #أجمل_شتاء_في_العالم في أكثر من 18 ألف صورة وفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم إنتاج أكثر من 161 فيديو ترويجياً للحملة من قبل المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات وصناع المحتوى في الدولة حققت مجتمعةً أكثر من 158.2 مليون مشاهدة من مختلف أنحاء العالم، وبلغ حجم التفاعل الإيجابي عالمياً مع الحملة 100 %، فيما نجحت التغطيات الإعلامية المحلية والإقليمية والعالمية عن الحملة في الوصول لأكثر من 190 مليون شخص.



خيارات متنوعة



وتمتلك دولة الإمارات مقومات سياحية فريدة، حيث يشكل فصل الشتاء في الإمارات الوقت المثالي للسياحة، خاصة ما يرتبط منها بممارسة أنشطة في الهواء الطلق، والأماكن المفتوحة، ويمتد الشتاء الإماراتي الربيعي فعلياً من الأول من ديسمبر وحتى نهاية شهر فبراير، وفي الكثير من المواسم يستمر حتى مطلع أبريل، مع سقوط أمطار ربيعية.

وتشمل السياحة في الإمارات قطاعات متنوعة مثل السياحة البيئية، والصحراوية، والثقافية والتراثية، والشاطئية، والجبلية، والمغامرات، والمهرجانات والاحتفالات والفعاليات الكبرى، والسياحة التسوقية.

وتشكل بيئة الإمارات الآمنة والمسالمة عنصر جذب رئيسياً لملايين السياح حول العالم الساعين إلى عيش تجربة استثنائية في بلد تشكل فيه راحة الفرد وسلامته الشخصية أولوية قصوى، إذ احتلت الإمارات المركز الأول في العالم من حيث شعور الناس بالأمان في تجوالهم في الشوارع ليلاً بمفردهم.

كما جاءت في المرتبة الثانية في ترتيب الدول الأكثر أماناً في العالم، وفق مؤشر «القانون والنظام العالمي 2021» الصادر عن مؤسسة «غالوب» البحثية العالمية، والذي يرصد مستويات إقرار النظام العام والقانون في مختلف دول العالم، وأيضاً مستويات شعور السكان في كل دولة بالأمان.

كما يتسم المناخ الاجتماعي لدولة الإمارات بالانفتاح الثقافي والحضاري، الذي تعززه المنظومة القيمية القائمة على التسامح والتعايش، ما يشكل عاملاً محفزاً جوهرياً في اجتذاب الملايين من مختلف أنحاء العالم إلى الدولة، واجدين فيها الحرية في ممارسة شعائرهم والتعبير عن ثقافاتهم وممارسة تقاليدهم وعاداتهم دون أي قيد، وكحق يكفله القانون.

وتعد دولة الإمارات ضمن العشرة الكبار عالمياً في عدد من مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بقطاع السياحة والسفر والفندقة، حيث حلت الإمارات في المركز الأول عالمياً من حيث المعدل العام لإشغال المنشآت الفندقية بنسبة وصلت إلى أكثر من 84.6 % وفقاً لبيانات مؤسسة «إس تي آر».

وجاءت في المرتبة الخامسة عالمياً في استقطاب أكبر عدد من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في قطاع السياحة خلال الفترة من 2018 إلى 2022، وفقاً لمؤشر «FDI Markets»، كما حلت في المركز الثاني عالمياً في مؤشر إيرادات السياحة الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2022.

وبلغ إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة 32.2 مليار درهم خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2023 محققةً نمواً بنسبة 27 % مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2022.

ووصل إجمالي عدد نزلاء المنشآت الفندقية إلى 20.2 مليون نزيل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023 بنسبة نمو بلغت 12 % مقارنةً مع الفترة نفسها من عام 2022، وبإجمالي 70.2 مليون ليلة فندقية، كما بلغ إجمالي عدد المنشآت الفندقية في الدولة 1223 منشأة بنهاية سبتمبر الماضي.

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