تفاؤل أمريكي بشأن المباحثات الأخيرة حول الرهائن المحتجزين في غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد البيت الأبيض الثلاثاء أن الولايات المتحدة "متفائلة" بشأن المباحثات التي تجرى بوساطة قطرية للتوصل إلى اتفاق جديد بين إسرائيل وحماس للإفراج عن رهائن محتجزين في قطاع غزة.
وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جو كيربي خلال مؤتمر صحافي "لا أريد أن أقول الكثير بما أن لدينا مباحثات وكلنا أمل بأن تؤتي ثمارها قريبا".
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