تفاؤل أمريكي بشأن المباحثات الأخيرة حول الرهائن المحتجزين في غزة

أكد البيت الأبيض الثلاثاء أن الولايات المتحدة "متفائلة" بشأن المباحثات التي تجرى بوساطة قطرية للتوصل إلى اتفاق جديد بين إسرائيل وحماس للإفراج عن رهائن محتجزين في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جو كيربي خلال مؤتمر صحافي "لا أريد أن أقول الكثير بما أن لدينا مباحثات وكلنا أمل بأن تؤتي ثمارها قريبا".





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