350 ألف مريض مزمن بلا دواء في قطاع غزة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - حذرت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة من مضاعفات صحية خطيرة يتعرض لها المرضى المصابين بأمراض مزمنة في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة اشرف القدرة إن (350) ألف مريض مزمن بلا دواء في قطاع غزة، مطالبًا المؤسسات الدولية بتوفير أدوية المرضى المزمنين بشكل عاجل.
وأشار أيضا إلى "نفاد غاز النيتروز في غرف العمليات، ونقص حاد في الغازات الطبية الأخرى".
في الأثناء، قالت وزارة الصحة أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 158 شهيد و 320
اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية
ولفتت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لاتستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.
وبذلك ترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 24285 شهيد و 61154 إصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
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