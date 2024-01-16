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350 ألف مريض مزمن بلا دواء في قطاع غزة

1/16/2024 3:00:25 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - حذرت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة من مضاعفات صحية خطيرة يتعرض لها المرضى المصابين بأمراض مزمنة في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة اشرف القدرة إن (350) ألف مريض مزمن بلا دواء في قطاع غزة، مطالبًا المؤسسات الدولية بتوفير أدوية المرضى المزمنين بشكل عاجل.

وأشار أيضا إلى "نفاد غاز النيتروز في غرف العمليات، ونقص حاد في الغازات الطبية الأخرى".

في الأثناء، قالت وزارة الصحة أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 158 شهيد و 320
اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

ولفتت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لاتستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وبذلك ترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 24285 شهيد و 61154 إصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

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