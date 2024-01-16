6 عادات يمكن اكتسابها للحفاظ على إنتاجية عالية!

MENAFN - Khaberni) خبرني - تشير زيادة الإنتاجية إلى القدرة على إنتاج المزيد من السلع أو الخدمات في فترة زمنية معينة، مما ينعكس على نجاح الشخص واعتلائه سلم النجاح.

يسهم تحقيق النجاح في الشعور بالسعادة والاستقرار النفسي، وهو ما يصب في هناء الشخص وأفراد أسرته بالتبعية. ينصح الخبراء، وفقًا لما نشره موقع TATA 1MG، بالعمل على اكتساب العادات الست التالية للحفاظ على إنتاجية عالية أو لزيادة الإنتاجية:

1. تحديد الأهداف اليومية يجب أن يبدأ المرء كل يوم بتحديد أهداف قابلة للتحقيق للحفاظ على التركيز والتوجيه في مهامه اليومية.

2. تنظيم واستثمار الوقت إن وضع جدول منظم يخصص فترات زمنية محددة للمهام بحسب أولوياتها يؤدي إلى تحسين الإنتاجية وإدارة المهام بكفاءة.

3. فترات الراحة المجدولة يمكن من خلال القيام بدمج فترات راحة قصيرة لتجديد النشاط وتعزيز الإبداع ومنع التعب العقلي في الاسهام بفاعلية في تحقيق الأهداف وتنفيذ المهام بكفاءة في التوقيتات المناسبة.

4. التكامل الذهني تساعد ممارسات اليقظة الذهنية أو التأمل في تعزيز التركيز وتخفيف التوتر وتعزيز الوضوح العقلي، بما ينعكس بشكل ايجابي على العمل وكافة الأنشطة الحياتية اليومية.

5. ممارسة تعدد المهام يمكن تحسين الإنتاجية من خلال صقل مهارات تعدد المهام من خلال الممارسة المتعمدة وتحديد أولويات المهام بكفاءة. يوضح الخبراء أن تعدد المهام يمكن أن يقلل الإنتاجية أو يؤثر عليها بشكل سلبي ما لم يقم الشخص بصقل مهاراته والتدرب على أداء مهام متعددة بشكل متسق.

6. نمط حياة صحي ثبت علميًا أن مقولة "العقل السليم في الجسم السليم" صحيحة ودقيقة. ينصح الخبراء باتباع نظام تغذية متوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام والحصول على الراحة الكافية لتعزيز مستويات الطاقة والإنتاجية الإجمالية.