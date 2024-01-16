بلينكن: الدول العربية لا تريد المشاركة بإعادة إعمار غزة

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- Khaberni) خبرني - اعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم إن الدول العربية ليست حريصة على المشاركة في إعادة إعمار غزة إذا كان القطاع الفلسطيني "سيُسوى بالأرض" مجددا في بضعة أعوام. ونادى بضرورة التطرق لقضية إقامة الدولة الفلسطينية
واردف بلينكن لشبكة "سي.إن.بي.سي" خلال مقابلة في دافوس، "عليكم حل القضية الفلسطينية". وأضاف "تقول الدول العربية هذا: تقول، انظروا، لن نتدخل في أمور، منها على سبيل المثال، إعادة إعمار قطاع غزة إذا كانت ستسوى بالأرض مجددا خلال عام أو خمسة أعوام ثم يُطلب منا إعادة إعماره من جديد"
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