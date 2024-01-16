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بلينكن: الدول العربية لا تريد المشاركة بإعادة إعمار غزة

1/16/2024 3:00:25 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - اعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم إن الدول العربية ليست حريصة على المشاركة في إعادة إعمار غزة إذا كان القطاع الفلسطيني "سيُسوى بالأرض" مجددا في بضعة أعوام. ونادى بضرورة التطرق لقضية إقامة الدولة الفلسطينية

واردف بلينكن لشبكة "سي.إن.بي.سي" خلال مقابلة في دافوس، "عليكم حل القضية الفلسطينية". وأضاف "تقول الدول العربية هذا: تقول، انظروا، لن نتدخل في أمور، منها على سبيل المثال، إعادة إعمار قطاع غزة إذا كانت ستسوى بالأرض مجددا خلال عام أو خمسة أعوام ثم يُطلب منا إعادة إعماره من جديد"

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