وقفة في تل أبيب للمطالبة بوقف الحرب على غزة

وقفة في تل أبيب للمطالبة بوقف الحرب على غزة
التاريخ
1/16/2024 3:00:25 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - نظمت مجموعات إسرائيلية مناهضة للحرب وقفة في تل أبيب للمطالبة بوقف الهجمات على قطاع غزة.
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