Wednesday, 17 January 2024 12:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كأس إفريقيا.. فوز تاريخي لناميبيا على تونس

1/16/2024 3:00:25 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - فجر منتخب ناميبيا مفاجأة مدوية بالفوز على تونس بنتيجة 1 - صفر في المباراة التي جمعت الفريقين مساء يوم الثلاثاء في الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم التي تقام في الجابون.

سجل دانييل هوتو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 89.

وحقق منتخب ناميبيا فوزا تاريخيا هو الأول في مشاركاته بكأس الأمم الإفريقية خلال ظهوره الرابع في المونديال القاري لينتزع صدارة المجموعة.

في المقابل تكبد منتخب تونس خسارته الأولى أمام ناميبيا بعد أربع مواجهات مباشرة بين الفريقين على المستوى الودي والرسمي.

وسيلعب منتخب تونس أمام مالي يوم السبت المقبل في الجولة الثانية، وبعدها بـ 24 ساعة يلعب منتخبا ناميبيا وجنوب إفريقيا.

MENAFN16012024000151011027ID1107729073

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث