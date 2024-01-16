اتفاق لإدخال أدوية ومساعدات إلى غزة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أعلنت وزارة الخارجية القطرية، أن وساطة قطرية نجحت في التوصل لاتفاق بين تل أبيب وحماس على إدخال أدوية ومساعدات إلى قطاع غزة.
وأضافت الخارجية القطرية في بيان لها كساء الثلاثاء، أن الاتفاق يشمل إدخال أدوية ومساعدات للمدنيين مقابل إيصال أدوية يحتاج إليها المحتجزون بغزة.
وفي سياق متصل ذكر البيت الأبيض أن تل أبيب انتقلت إلى مرحلة أقل حدة في عملياتها العسكرية في قطاع غزة.
وأضاف البيت الأبيض، في بيان له، أن الولايات المتحدة، تستعد لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة وتحديد الظروف الملائمة لعودة الأهالي إلى شمال القطاع.
ولفت بيان البيت الأبيض، إلى أن الولايات المتحدة تجري نقاشات جادة للغاية في قطر بشأن إمكانية إبرام صفقة تبادل جديدة للمحتجزين.
وزعم البيت الأبيض، أن حماس لا تزال تشكل تهديدا نشطا على "كيان الاحتلال" وتهدد بتكرار هجمات مماثلة لهجمات 7 أكتوبر.
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