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اتفاق لإدخال أدوية ومساعدات إلى غزة

1/16/2024 3:00:25 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلنت وزارة الخارجية القطرية، أن وساطة قطرية نجحت في التوصل لاتفاق بين تل أبيب وحماس على إدخال أدوية ومساعدات إلى قطاع غزة.

وأضافت الخارجية القطرية في بيان لها كساء الثلاثاء، أن الاتفاق يشمل إدخال أدوية ومساعدات للمدنيين مقابل إيصال أدوية يحتاج إليها المحتجزون بغزة.

وفي سياق متصل ذكر البيت الأبيض أن تل أبيب انتقلت إلى مرحلة أقل حدة في عملياتها العسكرية في قطاع غزة.

وأضاف البيت الأبيض، في بيان له، أن الولايات المتحدة، تستعد لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة وتحديد الظروف الملائمة لعودة الأهالي إلى شمال القطاع.

ولفت بيان البيت الأبيض، إلى أن الولايات المتحدة تجري نقاشات جادة للغاية في قطر بشأن إمكانية إبرام صفقة تبادل جديدة للمحتجزين.

وزعم البيت الأبيض، أن حماس لا تزال تشكل تهديدا نشطا على "كيان الاحتلال" وتهدد بتكرار هجمات مماثلة لهجمات 7 أكتوبر.

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