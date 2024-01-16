مستشار هنية: فرض عقوبات أوروبية على السنوار انحياز للاحتلال

MENAFN - Khaberni) خبرني - اتهم طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الاتحاد الأوروبي بالتحيز لصالح الاحتلال الإسرائيلي بعد فرض عقوبات على القيادي في الحركة يحيى السنوار.

وقال النونو لرويترز "هذه العقوبات تثير السخرية وسخيفة، فالكل يعلم أن الأخ يحيى السنوار لا يمتلك حسابات مالية لا في فلسطين ولا في خارجها".

وأضاف "مثل هذا القرار لن يكون له أي قيمة ضد حماس، ولكن فرض عقوبات على قيادات المقاومة الفلسطينية التي تقاوم الاحتلال كحق كفله القانون الدولي هو انحياز للاحتلال".