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الخصاونة: من الصعب على الأردنيين الموافقة على مشاريع مع إسرائيل

1/16/2024 3:00:25 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الثلاثاء، أن الأردن سيشارك بجلسات الاستماع الشفوية والمكتوبة بشأن قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

وأضاف الخصاونة خلال جلسة نقاشية بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أن المساعدات التي تصل قطاع غزة لا تساوي 10% من احتياجات القطاع.

وقال الخصاونة إن الحلول الجزئية بشأن ما يحدث في غزة لن تنجح.

واضاف الخصاونة أن السلام الشامل خيار استراتيجي للأردن وتحقيقه يتطلب شركاء جديين.

وشدد الخصاونة على أنه من الصعب على أي أردني بعد 7 أكتوبر أن يوافق على مشاريع إقليمية مع إسرائيل.

وبين الخصاونة أن هناك إخلاء جماعي من مناطق في غزة وهنالك تصرفات تصعيدية للمستوطنين في الضفة الغربية.

ولفت إلى أن إسرائيل لا تسمح بوصول المساعدات الإنسانية والخدمات الإنسانية.

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