الخصاونة: من الصعب على الأردنيين الموافقة على مشاريع مع إسرائيل

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الثلاثاء، أن الأردن سيشارك بجلسات الاستماع الشفوية والمكتوبة بشأن قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.
وأضاف الخصاونة خلال جلسة نقاشية بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أن المساعدات التي تصل قطاع غزة لا تساوي 10% من احتياجات القطاع.
وقال الخصاونة إن الحلول الجزئية بشأن ما يحدث في غزة لن تنجح.
واضاف الخصاونة أن السلام الشامل خيار استراتيجي للأردن وتحقيقه يتطلب شركاء جديين.
وشدد الخصاونة على أنه من الصعب على أي أردني بعد 7 أكتوبر أن يوافق على مشاريع إقليمية مع إسرائيل.
وبين الخصاونة أن هناك إخلاء جماعي من مناطق في غزة وهنالك تصرفات تصعيدية للمستوطنين في الضفة الغربية.
ولفت إلى أن إسرائيل لا تسمح بوصول المساعدات الإنسانية والخدمات الإنسانية.
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