خبير عسكري أردني يوجه تحذيرا مهما للمقاومة بغزة

MENAFN - Khaberni) خبرني - وجه الخبير العسكري نضال أبو زيد، تحذيرا مهما للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، جراء بدء قوات الاحتلال استخدام طائرة مسيرة من نوع غولف ستريل 450

وأوضح أبو زيد في تصريحات متلفزة عبر برنامج نبض البلد، أن الطائرة الجديدة، تدعى طائرة كويكا وهي من تصنيع "اسرائيلي" وهي ليست طائرة مسيرة بل هي طائرة مأهولة

وأكد أن قوات الاحتلال بدأت تستخدم الطائرة، والتي ترصد المكالمات وتستطيع رصد مكالمات بمساحة 370 كلم وترصد الرسائل النصية وتستطيع التشويش على الصواريخ الموجهة وبالتحديد الصواريخ الحرارية

وأشار إلى أن أهمية هذه الطائرة تكمن بأنها تعطي إنذار مبكر لغرفة القيادة والسيطرة لتحركات المقاومة على الأرض وترصد الرسائل الصوتية والرسائل الإلكترونية

وبين أن الضعف في هذه الطائرات يكمن بأنها طائرة بطيئة ولا تستطيع التحرك في الأجواء بسرعة ويمكن رصدها بسهولة ولا تطير على ارتفاعات مرتفعة كثيرا ويمكن رصدها بالعين البشرية، لافتا إلى أن تم رصدها في مقطع أو مقطعين تم بثهم من قبل قوات الاحتلال

فيما يتعلق بالطائرة التي تم إسقاطها من قبل كتائب القسام من نوع سكايلارك وهي طائرة استطلاع تكتيكية تبث مباشرة إلى القطاعات البرية

وأكد أن الطائرة التي تم اسقاطها لا يمكن أن ترتقي إلى المستوى الاستخباري لكن يمكن أن تعتبر من طائرات الاستطلاع الميداني لأنها تغذي القطاعات البرية المتقدمة

ولفت إلى أن القيمة المضافة للانجاز في اسقاط الطائرة ليس فقط في إسقاط هذا النوع من الطائرات بقدر ما هو مهم الحصول على المادة الفلمية الموجودة بداخلها وبالتالي تستطيع المقاومة من خلالها تتبع إلى أين تتجه قوات الاحتلال