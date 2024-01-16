خبير عسكري أردني يوجه تحذيرا مهما للمقاومة بغزة

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- Khaberni) خبرني - وجه الخبير العسكري نضال أبو زيد، تحذيرا مهما للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، جراء بدء قوات الاحتلال استخدام طائرة مسيرة من نوع غولف ستريل 450
وأوضح أبو زيد في تصريحات متلفزة عبر برنامج نبض البلد، أن الطائرة الجديدة، تدعى طائرة كويكا وهي من تصنيع "اسرائيلي" وهي ليست طائرة مسيرة بل هي طائرة مأهولة
وأكد أن قوات الاحتلال بدأت تستخدم الطائرة، والتي ترصد المكالمات وتستطيع رصد مكالمات بمساحة 370 كلم وترصد الرسائل النصية وتستطيع التشويش على الصواريخ الموجهة وبالتحديد الصواريخ الحرارية
وأشار إلى أن أهمية هذه الطائرة تكمن بأنها تعطي إنذار مبكر لغرفة القيادة والسيطرة لتحركات المقاومة على الأرض وترصد الرسائل الصوتية والرسائل الإلكترونية
وبين أن الضعف في هذه الطائرات يكمن بأنها طائرة بطيئة ولا تستطيع التحرك في الأجواء بسرعة ويمكن رصدها بسهولة ولا تطير على ارتفاعات مرتفعة كثيرا ويمكن رصدها بالعين البشرية، لافتا إلى أن تم رصدها في مقطع أو مقطعين تم بثهم من قبل قوات الاحتلال
فيما يتعلق بالطائرة التي تم إسقاطها من قبل كتائب القسام من نوع سكايلارك وهي طائرة استطلاع تكتيكية تبث مباشرة إلى القطاعات البرية
وأكد أن الطائرة التي تم اسقاطها لا يمكن أن ترتقي إلى المستوى الاستخباري لكن يمكن أن تعتبر من طائرات الاستطلاع الميداني لأنها تغذي القطاعات البرية المتقدمة
ولفت إلى أن القيمة المضافة للانجاز في اسقاط الطائرة ليس فقط في إسقاط هذا النوع من الطائرات بقدر ما هو مهم الحصول على المادة الفلمية الموجودة بداخلها وبالتالي تستطيع المقاومة من خلالها تتبع إلى أين تتجه قوات الاحتلال
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