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نشر تعليمات ترخيص إعداد الغذاء داخل المنزل بالأردن

1/16/2024 3:00:24 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، تعليمات ترخيص وتنظيم أنشطة إعداد وتجهيز الغذاء من داخل المنزل لسنة 2024.

وتسري التعليمات الجديدة على كل من يمارس مهنة إعداد وتجهيز وبيع الغذاء من داخل المطبخ المنزلي او احداها، كنشاط اقتصادي في المملكة.

وتاليا التعليمات عبر موقعنا:

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