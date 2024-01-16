نشر تعليمات ترخيص إعداد الغذاء داخل المنزل بالأردن

نشر تعليمات ترخيص إعداد الغذاء داخل المنزل بالأردن
التاريخ
1/16/2024 3:00:24 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، تعليمات ترخيص وتنظيم أنشطة إعداد وتجهيز الغذاء من داخل المنزل لسنة 2024.
وتسري التعليمات الجديدة على كل من يمارس مهنة إعداد وتجهيز وبيع الغذاء من داخل المطبخ المنزلي او احداها، كنشاط اقتصادي في المملكة.
وتاليا التعليمات عبر موقعنا:
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