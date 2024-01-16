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تزكية الكويت لمنصب النائب الأول لرئيس اتحاد إذاعات الدول العربية

1/16/2024 2:43:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد وكيل وزارة الإعلام د.ناصر محيسن أنه تمت تزكية الكويت لمنصب النائب الأول لرئيس اتحاد إذاعات الدول العربية.
وقال محيسن في تصريح لـ (كونا) على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي والجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية إنه تم ترشيح الكويت لمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد وقد تمت تزكيتها وتجديد الثقة فيها لتقلد منصب النائب الأول لرئيس الاتحاد، حيث تقلد المنصب مستشار وزير الإعلام محمد العواش.
وأشار إلى ان هذه الخطوة تعكس مكانة الكويت الإعلامية لدى الهيئات والمنظمات الإعلامية، موضحا أنه تم خلال الاجتماعات عرض التقرير السنوي لإنجازات ومشاريع الاتحاد التي تصب في خدمة المنظمات والهيئات الإعلامية وأبرزها التحول الرقمي في مجال الإذاعة والتلفزيون.
وأضاف ان الاتحاد سيعقد مؤتمر الإعلام العربي الذي سيركز هذا العام على الذكاء الاصطناعي وأثره على المنظومة الإعلامية.
وأكد محيسن أنه وفق استراتيجية وزارة الإعلام الكويتية وتوجيهات وزير الإعلام ووزير الأوقاف فإن الوزارة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي واستخدام الذكاء الاصطناعي في المنظومة الإعلامية.
وتوجه بالشكر لاتحاد إذاعات الدول العربية على الإعداد والتجهيزات المتميزة لعقد الاجتماعات والمؤتمر الإعلامي.
هذا، ودعا المشاركون في الدورة الـ 43 للجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية إلى تعزيز الجهود الإعلامية لدعم القضية الفلسطينية وكشف الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.
وقال المدير العام للاتحاد عبدالرحيم سليمان في كلمته الافتتاحية إن هذا اللقاء السنوي يأتي في ظروف مأساوية للغاية يمر بها الشعب الفلسطيني جراء العدوان الصهيوني على غزة وباقي الأراضي المحتلة، محذرا من أن حرب الإبادة الجماعية التي تمعن قوات الاحتلال في ارتكابها خلفت عشرات الآلاف من الضحايا الأبرياء واستشهاد أكثر من 100 صحافي فلسطيني.
وأضاف ان اتحاد الإذاعات أعد خطة إعلامية منذ انطلاق العدوان تقضي بتغطية الأحداث على مدار الساعة ونقلها في وقتها إلى الهيئات الأعضاء وإلى شبكات الأخبار العالمية بعيون عربية.
وأشار إلى أن هذه التغطية كانت محل إشادة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، مؤكدا أن حركة التبادلات الإخبارية والبرامجية سجلت دفعا قويا وغير مسبوق على صعيدي الكم والنوع.
وأوضح سليمان أن الاتحاد نجح في تنظيم أحداث كبرى كالمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ومنتدى الإعلام العربي مما عزز حضوره في المشهد الإعلامي العربي.
من جهته، ثمن الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية السفير أحمد خطابي جهود الاتحاد لتغطية وقائع الحرب العدوانية على قطاع غزة والاقتحامات الترويعية على أهالي بلدات ومدن الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.
وأكد أن هذه الحرب المدمرة أبانت مدى الأهمية القصوى لمواجهة سردية الكيان الإسرائيلي المحتل الذي يعمد إلى تزييف وحجب الحقائق بما في ذلك عبر اللجوء إلى استهداف أرواح الإعلاميين في خرق واضح للقوانين والمواثيق الدولية.
وأوضح أن الاتحاد ساهم في متابعة أبرز الفعاليات بمنطقتنا العربية وعمل على تكثيف التبادل البرامجي والتبادل الإخباري والرياضي وتشجيع الإنتاج الإعلامي المشترك بين الدول الأعضاء.

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