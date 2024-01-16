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الكويت تشارك في اجتماعات اللجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية

1/16/2024 2:43:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) القاهرة - هناء السيد
انطلقت امس أعمال الاجتماع الـ 13 للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية برئاسة السعودية ومشاركة الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن بينها الكويت.
وقال مدير «إدارة التكامل الاقتصادي» في جامعة الدول العربية د.بهجت أبوالنصر في كلمته الافتتاحية انه سيتم خلال الاجتماع الذي يعقد على مدى 3 أيام استكمال مراجعة الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية للسلع العربية بناء على ملاحظات ومرئيات الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وأضاف ان هذا الموضوع يعد «بندا دائما» على جدول أعمال اجتماعات اللجنة الفنية لحين الانتهاء من مراجعة الأحكام بشكل نهائي، مبينا أنه «تم الانتهاء من مراجعة حوالي 90% من الأحكام العامة وستتم مناقشة البنود المتبقية تمهيدا لرفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في اعتمادها».
وأشار أبوالنصر إلى أن مصر والسعودية ستعرضان خلال الاجتماع تجربتهما العملية حول «المصدر المعتمد»، وذلك من منطلق تبادل المعلومات وتشارك أفضل الممارسات العملية بين الدول العربية لتعزيز الاستفادة من تلك التجارب والتعرف عن قرب على نظام «المصدر المعتمد» والمميزات العائدة على الدول في حال تطبيقه وبما ينعكس بشكل جلي على تيسير حركة التجارة بين الدول العربية.
وأوضح أن «المصدر المعتمد» هو نظام يمنح المصدرين المتوافر لديهم الاشتراطات المنصوص عليها بالإجراءات التنفيذية بأن يقوموا بالاستعاضة عن إصدار شهادات المنشأ في إطار الاتفاقيات التجارية التفضيلية أو بالفاتورة التجارية أو أي مستند تجاري آخر مع تدوين عبارة متفق عليها تثبت منشأ البضائع التفضيلي ومنح هذا المصدر رقما بأكواد خاصة بحيث يكون لكل مصدر معتمد رقم خاص به ويعامل المستند التجاري المدون به العبارة ورقم المصدر المعتمد كوثيقة إثبات منشأ.
وتشارك الكويت في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه نائب المدير العام لـ «الهيئة العامة للصناعة» شملان الجحيدلي، ويضم كلا من مدير «إدارة التنمية والدعم الصناعي» بالهيئة د.عبدالله الهاجري ومدير «إدارة جمارك الشحن الجوي» بالإدارة العامة للجمارك مطلق العنزي.

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