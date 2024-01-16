إجراء قرعة الدفعة العاشرة بالضاحية الرابعة في مشروع جنوب سعد العبدالله اليوم

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية انتهت من توزيع جميع بطاقات الاحتياط لمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله للدفعة العاشرة من الضاحية الرابعة، وأن إجراء عملية القرعة ستكون اليوم الأربعاء 17 يناير الجاري.
وتــــشمل الدفعة الـــعاشرة من الضــــاحية الرابعة 254 قسيمة بمساحة 400 متر مربع للقســــيمة الــــواحدة.
وكانت «السكنية» قد وزعت بطاقات الاحتياط خلال اليومين الماضيين وكانت أولوية التوزيع للمخصص لهم حتى 31/12/2005 وما قبل.
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