بالفيديو الحسيني تهيئة المجتمع لأحدث تكنولوجيا لسرعة نقل وتبادل المعلومات وخلق بيئة اتصالات ناجحة

الفوزان: على الجهات الحكومية البدء في تطبيق الذكاء الاصطناعي لخدمة المواطنين والموظفين



حنان عبدالمعبود

نظّم الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع شركة «هواوي تكنولوجيز» أمس منتدى حول «تقنيات الذكاء الاصطناعي والتفكير بشكل مبتكر حول كيفية تطبيقها في سياق التطبيقات الحكومية» والذي تضمن عددا من ورش العمل. وأكد مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات د.عمار الحسيني في كلمته خلال افتتاح المنتدى ضرورة العمل على تهيئة ونقل المجتمع لأحدث تكنولوجيا اتصالات وسرعة نقل وتبادل المعلومات لخلق بيئة اتصالات ناجحة، مثمنا ورش عمل المنتدى بالتعاون مع شركة هواوي الرائدة في مجالات تكنولوجيا الاتصالات.

وقال الحسيني: أرحب بالحضور وأتقدم بجزيل الشكر لشركة هواوي بإتاحة هذه الفرصة، لافتا إلى أنه كان من المفروض عقد المنتدى خلال شهر ديسمبر الماضي الا اننا فجعنا بوفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد رحمه الله، وأذكر بتوجيهاته سموه الدائمة ودعمه لمجالات التكنولوجيا ومنها التحول الرقمي، كما انتهز الفرصة لتهنئة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الذي دائما يحرص على دعم التنمية والتطور بشكل غير مسبوق.

وأضاف: ومن دواعي الفخر والاعتزاز قيام مثل هذه المؤتمرات وورش العمل في ظل التطور الذي يشهده العالم بأسره للانتقال للعالم الرقمي والذكاء الاصطناعي الذي من شأنه نقل الدولة لتطور باهر خلال فترة قصيرة وسريعة، لافتا إلى أن المنتدى يعد من أهم الفرص للتعرف على الفوائد والإيجابيات لتهيئة ونقل المجتمع لآخر ما توصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات وسرعة نقل المعلومات وتبادلها واندماجها لخلق بيئة اتصالات ناجحة في شتى المجالات، حيث نطمح لنقل التجربة للكويت سعيا لتكون تكنولوجيا الاتصالات هي المسيطرة لتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.

وتابع: يمكن تحقيق ذلك فقط من خلال ثورة الذكاء الاصطناعي وصناعة الروبوتات، مؤكدا ان الاستفادة من الثورة التكنولوجية لا تتم الا من خلال اندماج وتعاون الجهات الحكومية مع الشركات العالمية ذات الخبرة والمعرفة والمختصة بتكنولوجيا الاتصالات والاستفادة من خبرتها ونقلها للجهات الحكومية بطريقة تضمن تسهيل جميع الاعمال بشكل دقيق وناجح، مبينا ان هذا التعاون سيسهم في رفع نسبة الانجاز وتسريع وتيرة التنمية المستدامة التي نسعى إليها.

بدوره، قال رئيس قسم تخطيط وتطوير الخدمات الرقمية الحكومية بالجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات عبد الكريم الفوزان ان المنتدى يهدف لتقديم الفائدة المرجوة من استخدامات الذكاء الاصطناعي بالقطاع الحكومي والذي أصبح من الواجب على الجهات الحكومية البدء في تطبيق استخداماته في بياناتها وخدماتها المقدمة للمواطنين. ولفت الفوزان الى أن هناك شراكة مع شركة هواوي لاستخدامات الخدمات السحابية وما تحتويه من خدمات كثيرة، لافتا الى أن ورش العمل بالمنتدى تعود أهميتها الى بدء التفكير في الاستخدامات والخروج من مرحلة الراحة، لأن الذكاء الاصطناعي أصبح من المهم جدا استخدامه، مشددا على ضرورة مواكبة التطور، ومواجهة التحديات التي تواجهنا للبدء في هذا الاتجاه.

الجدير بالذكر ان المنتدى تضمن عددا من ورش العمل منها، «فتح أفق التقنية الرقمية بشكل كامل من خلال تقديم كل شيء كخدمة»، و«نظرة عامة لتقنية الذكاء الاصطناعي وشرح عن سياسة هواوي في تطوير هذه التقنية»، و«عملية التعلم الآلي».