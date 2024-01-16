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محافظ الأحمدي الحركة التعاونية الكويتية رائدة

1/16/2024 2:43:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد ريادة الحركة التعاونية الكويتية إقليميا وعربيا، مثمنا في هذا الصدد الجهود الحثيثة التي يبذلها القائمون على القطاع التعاوني للمساهمة الفاعلة في دعم واستمرار هذا الشريان المجتمعي والاقتصادي الذي يسهم في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين والمقيمين في الكويت.
جاء ذلك خلال لقاء الخالد أمس رئيس اتحاد الجمعيات مصعب الملا، ورئيس لجنة الأسعار والاستيراد راشد الراشد، حيث هنأ مجلس الادارة الجديد بمناسبة مباشرته مهام عمله مؤخرا، متمنيا لهم التوفيق والسداد في مهمتهم ومواصلة العطاء في خدمة الكويت وأهلها.
واطلع المحافظ خلال اللقاء بحضور مدير عام الاتحاد بداح السهلي، على أولويات العمل والخطة المستقبلية لمجلس الادارة خلال الفترة المقبلة، مثمنا الحرص على استحداث آليات جديدة لضبط الأسعار في الأسواق وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين والمقيمين.

MENAFN16012024000130011022ID1107729041

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