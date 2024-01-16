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نقي الأولوية التاريخية للتخصيص على قسائم جنوب سعد العبدالله حتى 30 يونيو 2007 وما قبل

1/16/2024 2:43:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان

أعلنت نائب المدير العام لشؤون الطلبات والتخصيص في المؤسسة العامة للرعاية السكنية فاطمة نقي عن رفع الأولوية التاريخية للتخصيص على قسائم مشروع جنوب سعد العبدالله حتى تاريخ 30/6/2007 وما قبل.
وأكدت نقي في بيان صحافي حرص المؤسسة على زيادة وتيرة التوزيعات بما يصب في مصلحة المواطنين، حيث إن المؤسسة لا تدخر جهدا في سبيل تسليمهم قسائمهم في اسرع وقت ممكن، لافتة الى أن المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية حتى 30/6/2007 وما قبل والراغبين في التخصيص على المشروع عليهم التقديم عبر تطبيق «سهل» أو زيارة الافرع الخارجية خلال الفترة الصباحية من الساعة 8:30 صباحا حتى 12:30 ظهرا في مراكز القرين والأفنيوز وبرج التحرير ومركز الجهراء ومركز صباح الأحمد أو المبنى الرئيسي خلال الفترة المسائية فقط من 4 حتى 7 مساء ابتداء من يوم الأحد 21 يناير.
ولفتت إلى تواجد فريق من المؤسسة خاص بتطبيق «سهل» في بهو المؤسسة بالمبنى الرئيسي للإجابة عن استفسارات المواطنين وتوجيههم عن كيفية استخدام الخدمات التي تقدمها المؤسسة عبر التطبيق خلال أوقات الدوام الرسمي من 8:30 صباحا حتى 12:30 ظهرا.

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