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مدير الأكاديمية الديبلوماسية في كوسوفا حريصون على تعميق العلاقات مع الكويت

1/16/2024 2:43:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد المدير العام للأكاديمية الديبلوماسية في جمهورية كوسوفا السفير بكر إسماعيل حرص بلاده على تعميق العلاقات مع الكويت والارتقاء بها إلى مجالات أعمق وأرحب.
جاء ذلك في كلمة للسفير إسماعيل ألقاها في أولى ندوات معهد (سعود الناصر الصباح الديبلوماسي) ضمن البرنامج التدريبي الموسمي لعام 2024 بعنوان (كوسوفا والعلاقات الدولية) بحضور مساعد وزير الخارجية لشؤون معهد (سعود الناصر الصباح الديبلوماسي) السفير ناصر الصبيح وعدد من رؤساء البعثات الأجنبية والديبلوماسيين.
وأشاد السفير إسماعيل بالأعمال الخيرية التي قدمتها الكويت عبر مؤسساتها في جمهورية كوسوفا وجهودها في بناء المساجد وتقديم المساعدات الإغاثية.
واستعرض خلال الندوة مراحل تشكيل الحياة السياسية في جمهورية كوسوفا ومراحل الحرب مع صربيا وتواجد القوات الدولية لحفظ السلام في المنطقة آنذاك.
وأشار إلى معاناة شعب كوسوفا الذي واصل تعليمه من البيوت والمساجد ومدى تأثره بجميع نواحي الحياة المختلفة بعد إغلاق المؤسسات الحكومية والجامعات والمدارس بسبب تداعيات الحرب.
وتطرق إلى علاقات بلاده مع الدول المجاورة والصديقة، موضحا أن بلاده معترف بها من 117 دولة بينها 22 من دول الاتحاد الأوروبي.
وتم عرض مادة فلمية قصيرة عن جمهورية كوسوفا وحدودها الجغرافية توضح تاريخ الجمهورية ومراحل تشكلها.

MENAFN16012024000130011022ID1107729039

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