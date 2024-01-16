التأمينات قانون زيادة الحد الأدنى للمعاشات سيشمل التقاعد المبكر

(MENAFN
- Al-Anbaa) أكد الـمدير العام بالتكليف للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتـماعية أحمد الثنيان، أن قانون زيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية سيشمل جميع المتقاعدين بمن فيهم المتقاعد حسب قانون التقاعد المبكر.
وقال الثنيان إن القانون رقم 121 لسنة 2023 بشأن الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية سيشمل الجميع ما عدا من تقاعد وفق الباب الخامس وأصحاب الأنصبة والذين تشملهم قوانين مختلفة.
واشـار إلى أن المؤسـسة تعمل على صرف زيادة الـحـد الأدنـى لـبـقـيـة الـمـتـقـاعدين خلال الشهر الجاري.
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