Wednesday, 17 January 2024 12:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التأمينات قانون زيادة الحد الأدنى للمعاشات سيشمل التقاعد المبكر

1/16/2024 2:43:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد الـمدير العام بالتكليف للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتـماعية أحمد الثنيان، أن قانون زيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية سيشمل جميع المتقاعدين بمن فيهم المتقاعد حسب قانون التقاعد المبكر.
وقال الثنيان إن القانون رقم 121 لسنة 2023 بشأن الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية سيشمل الجميع ما عدا من تقاعد وفق الباب الخامس وأصحاب الأنصبة والذين تشملهم قوانين مختلفة.
واشـار إلى أن المؤسـسة تعمل على صرف زيادة الـحـد الأدنـى لـبـقـيـة الـمـتـقـاعدين خلال الشهر الجاري.

MENAFN16012024000130011022ID1107729037

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث