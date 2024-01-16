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استراحة الخميس د سعاد الصباح تتساءل هل مازال العرب مكانك راوح؟

1/16/2024 2:43:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تأخذك الدهشة ما أن تفرغ من قراءة كتاب الشيخة د.سعاد الصباح «استراحة الخميس»، الصادر حديثا عن دار سعاد الصباح للثقافة والابداع، وتتساءل: هل ندور في حلقة مفرغة؟ قبل أن يتبادر إلى ذهنك ادعاء وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشي دايان «العرب لا يقرأون، واذا قرأوا لا يفهمون، وإذا فهموا لا يستوعبون، وإذا استوعبوا لا يطبقون».
فعلى الرغم من دوران كتاب «استراحة الخميس» في فلك التوثيق، كونه يوثق عددا من المقالات التي كتبتها الشيخة د.سعاد الصباح في ثمانينيات القرن الماضي، بالصفحة التي كان يطلق عليها اسم «استراحة الخميس» في صحيفتي «الوطن» و«القبس»، إلا أننا نشعر وكأنها قد كتبت مقالاتها في أيامنا الحالية، فهل هي نبوءة، أم ترانا ندور في المكان ذاته منذ نصف قرن؟!
وجاء الكتاب في نحو مائتي صفحة، وتزين غلافه بلوحة رسمتها الكاتبة ذاتها ولم يتضمن كل المقالات التي سبق وكتبتها، بل جزء منها لا أكثر، ولعلنا نرى جزءا آخر من الكتاب في قابل الأيام.
وتقول الشيخة د.سعاد الصباح في تقديمها للكتاب «لم أكن أعرف أن الكلمات يمكن أن تخزن حرائقها بين السطور.. بانتظار لحظة الاندلاع الكبرى التي يراجع فيها الكاتب تاريخه فيذهله هول الهموم التي كتب عنها، وحجم القضايا التي أثقل بها قلبه.. وكمية الدموع التي سكبها، ومدى الصراخ الذي أعلنه.. كم من مرة تمزق أشلاء، وكم من مرة أعلن انهيار معاني الإنسانية في عالم مزدحم بالكلام عن الإنسانية.. لكنها الكلمة قدرنا الذي سرنا إليه وسار إلينا».
وأضافت «كانت استراحة وضعت بها عصافيري على كتف جريدة «الوطن» في أعوام، وعلى أغصان جريدة القبس في أعوام أخرى.. في زمن جميل عاشت فيه الكويت أزهى فتراتها الإعلامية، وجمعتني مع رموز فكرية وأدبية وإعلامية كانت علامة مشرقة من علامات هذا الوطن الذي يقاتل من أجل الحرية.. لا أريد ترميم الماضي.. بل استحضاره فقط.. ولم أكن أتصور أننا لم نتحرك بعيدا عن تلك النقطة التي وقفنا عندها منذ خمسين عاما.. فقد مر قطار الزمن.. واكتشفنا أننا لم نركبه.. بل كنا نقف بجانب المحطة ونرى الحركة ونظننا جزءا منها».
حبل المشيمة
هذا ما عكسه الكتاب والذي جاء كصرخة مزلزلة علنا نصحو من سباتنا، إذ نكتشف أن المؤلفة أوضحت العلاقة بين أميركا وإسرائيل في مقال كتبته قبل أكثر من خمسين سنة، لكننا حين نعيد قراءته يخيل إلينا أنها كتبته بخصوص ما يجري على أرض غزة اليوم.
وتصف الوضع العربي، في مقال كتبته قبل نصف قرن، فنشعر وكأنها تتحدث عنه في الوقت الحاضر، إذ تقول «العلم العربي واقف على سجادة من نار.. والسجادة تحترق تحته خيطا.. خيطا.. وهو لا يرى الحريق ولا يشم رائحته.. حتى البحر في لبنان والخليج يحترق، ولايزال العربي مقتنعا أن الماء لا يحترق، فالعربي مثل نيرون يحب أن يتفرج على روما، أو على بغداد، أو على بيروت، وهي تحترق ولكنه لا يصدق أن النار ممكن أن تصل ذات يوم إلى عباءته.
الحلم المستحيل
ويبدو طبيعيا أن ترى المؤلفة في مقال كتبته مطلع عام 1983، الوحدة العربية حلما مستحيلا، وكم آلمها، ويؤلمنا، حين تقارن بين الواقع الأوروبي وواقعنا المأساوي إذ تقول «سكاكين الألم تذبحني، وأنا أرى شعوبا متفرقة، يتعاملون كشعب واحد، وشعوبا من دم واحد، ودين واحد، وتاريخ واحد.. وتراث وتقاليد واحدة.. تفرق بينهم آلاف الحواجز، ويزداد عدد الحواجز يوميا بعدد أيام السنة، أرى الاتحاد والوحدة آمال بعيد المنال، فقد أكون خيالية وأنا أحلم بالوحدة».
وعلى الرغم من كل ذلك، أصرت، ولاتزال تصر، على ضرورة الركض وراء المعرفة، حيث نشرت مقالا في ثمانينيات القرن الماضي ركزت فيه على دور الكلمة، فقالت «في عالم عربي يتخبط في جراحاته وتناقضاته، وانقساماته وأحزانه، لابد للكلمة أن تلعب دورا في إضاءة الطريق وزرع بذور المحبة، وإخراج المواطن العربي من هذا الليل الحالك السواد الذي يتخبط فيه، ومن أولى من الكلمة بإشعال مصابيح الحق؟! فالدفاع عن الإنسانية عندي هو الكحل النادر الذي أحب ألا تخلو عيناي منه، والدفاع عن قضية الإنسان وحريته هو العطر الجميل الذي يطيب لي أن أتعطر به وأزهو، فالإنسان من غير عطر الإنسانية لا يعد من البشر».

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