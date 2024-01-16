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الأوقاف إدارة التنمية الأسرية نظمت برنامج متمكن لتخريج قيادات شبابية مجتمعية

1/16/2024 2:43:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
افتتحت إدارة التنمية الأسرية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية برنامج «متمكن» لتخريج قيادات شبابية مجتمعية للسنة الثانية على التوالي وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب في أكاديمية العمل التطوعي بمركز شباب الشامية.
و«متمكن» برنامج مجاني للعمل مع الشباب فئة «الفتيات» من عمر 18 إلى 26 عاما، ويقدم نموذجا للقيادة الشبابية المجتمعية الفعالة في الكويت، وذلك بالتركيز على الجوانب السلوكية والوجدانية والمعرفية من خلال الجلسات الحوارية التفاعلية، ومدة البرنامج 4 أيام بواقع أسبوعين يومي اثنين وأربعاء، ويقدمه أكاديميون من داخل وخارج الإدارة.
وبدأ البرنامج بالمؤتمر الإعلامي من قبل التلفزيون ووجهت الأسئلة لكل من مدير إدارة التنمية الأسرية حنان المزيني، ورئيس مركز الدراسات الحرة ـ العاصمة مي العبيدان، والممثل الإعلامي مريم الهندي من إدارة الإعلام في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالإضافة إلى مدير إدارة العمل التطوعي في الهيئة العامة للشباب د.وليد الأنصاري.
وتضمن اليوم الأول جلستي مناقشة، والأولى بعنوان «إدارة الغضب» والتي قدمتها للطالبات دانا الهاجري وأوضحت خلالها اسباب الغضب وكيفية التعامل معه والتحكم فيه.
وقدمت د.ريم الحبشي الجلسة الثانية من اليوم الأول للبرنامج بعنوان «معرفة الذات وتشوهاتها المعرفية والمراحل العمرية وخصائصها»، حيث تضمنت الجلسة عدة محاور منها تعلم المشاركة وطرق التعامل مع الذات من فهم وتنظيم وتحكم، بالإضافة إلى كيفية التعرف على نقاط القوة والضعف بالشخصية، وأخيرا التعرف على التشوهات المعرفية وأثرها السلبي على الذات.

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