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بوبيان يوقع اتفاقية تعاون مع جامعة عبدالله السالم

1/16/2024 2:43:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وقّع بنك بوبيان اتفاقية تعاون مع جامعة عبدالله السالم لتقديم مجموعة من البرامج التدريبية المعتمدة لطلبة الجامعة، وذلك في إطار مسؤوليته الاجتماعية لتطوير وتدريب الكوادر الوطنية الشابة ودعمها في مختلف المجالات الحديثة، لاسيما التي تتعلق بالتكنولوجيا والخدمات الرقمية.
ووقع اتفاقية التعاون كل من مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بوبيان عادل الحماد، وأمين مجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم د.عادل الحسينان بحضور المدير التنفيذي لمجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان عبدالعزيز الرومي، وعضو مجلس الإدارة التأسيسي والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية أ.د.علي فيصل المطيري، ومدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بجامعة عبدالله السالم نادية الراشد.
وبهذه المناسبة، قال الحماد: سعدنا كثيرا بالتعاون مع جامعة عبدالله السالم كجزء من حرص إدارة بوبيان لتطوير ودعم الكوادر الشابة، لاسيما طلبة الجامعات كونهم المحرك الرئيسي للتنمية وتحقيق النجاح من خلال رسم سبل التطور الوظيفي المدعومة بعوامل النجاح المستقبلي، لصنع تغيير إيجابي وملموس يواكب التوجهات التي يشهدها القطاع المصرفي.
وأضاف الحماد أن الاتفاقية تأتي في إطار توطيد التعاون وتبادل الخبرات مع جامعة عبدالله السالم، حيث تهدف الاتفاقية إلى تدريب الطلبة وتزويدهم بالأساليب المصرفية الحديثة وتدریبهم في مجالات ريادة الأعمال وتقديم الخدمات الرقمية المتطورة وخدمة العملاء والقياس والتطوير وغيرها من المجالات والتخصصات التي يحتاج لها السوق العمل الكويتي، مشيرا إلى أن جامعة عبدالله السالم تعد إحدى المؤسسات التعليمية الرائدة في مجالات الابتكار والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بجانب الأمن السيبراني.
وأوضح أن الاتفاقية أيضا تسهم في دعم ورعاية طلبة الجامعة من خلال برنامج تدريبي يركز على العديد من المحاور وورش العمل التي تعزز وتصقل مهاراتهم الشخصية وتحفز طاقاتهم لإطلاق العنان لإبداعاتهم، بما يحقق التطور المهني المطلوب وفقا للمسار الصحيح لرفع كفاءة مستوى طلبة الكلية، مشيرا الى أن «بوبيان» يعد من المؤسسات الرائدة في مجال الخدمات والمنتجات الرقمية والتقنية، وأن التطور الذي شهده البنك في السنوات الأخيرة يجعله محل اهتمام للعديد من طلبة الجامعات، الذين يرغبون في خوض تجارب عملية تسهم في تطوير مهاراتهم وتمكنهم من ربط الجانب النظري مع الجانب العملي، ما يعدهم بشكل أفضل للخوض في مسيرتهم المهنية بعد التخرج.
من ناحية أخرى، أكد حرص بنك بوبيان المتواصل لخلق بيئة عمل استثنائية لكوادره البشرية متضمنة فرصا تدريبية متطورة لموظفيه من خلال التعاون مع كبرى المؤسسات والشركات والمعاهد التدريبية، طبقا إلى معايير استراتيجية النمو التي ينتهجها بوبيان تجاه تأهيل هذه الكوادر في جميع القطاعات، وذلك لتوفير مقومات التحفيز الوظيفي اللازم لتنمية وتطوير قدراتهم القيادية على المستوى الشخصي، والتي بدورها ستقوم بالمساعدة على تطوير قدرات فرق العمل ومن ثم منظمة العمل ككل.

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