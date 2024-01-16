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زين ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع شريكان إستراتيجيان للمسابقة الوطنية للروبوتات 2024

1/16/2024 2:43:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تحقيقا لرؤيتهما المشتركة للاستثمار في المهارات الرقمية لدى الشباب الكويتي، أعلنت كل من «زين» ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع - أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عن كونهما شريكين استراتيجيين لمسابقة الكويت الوطنية للروبوتات 2024، والتي سينظمها قسم علوم الحاسوب بكلية العلوم في جامعة الكويت خلال الفترة من 2 إلى 3 مارس المقبل.
وتأتي المسابقة التي يستضيفها مركز المؤتمرات بجامعة الكويت في الشدادية، بالتعاون مع التوجيه الفني العام للحاسوب بوزارة التربية، وكلية الكويت التقنية، وعدد من ممثلي القطاع الخاص، وهي نتاج للتعاون المباشر والفعال بين مؤسسات القطاعين لتأهيل الجيل القادم من المبتكرين في الكويت.
وتندرج هذه الشراكة الاستراتيجية تحت مظلة مبادرة «وطن الابتكار»، والتي تشمل جميع مبادرات وجهود زين لدعم الإبداع وتعزيز المهارات التقنية وتمكين ريادة الأعمال في المجتمع، وبالأخص في مجالات التكنولوجيا والهندسة والعلوم والرياضيات STEM، وتستهدف الشباب من الطلبة والمبادرين.
وتستهدف المسابقة الطلاب والطالبات من المراحل المتوسطة والثانوية والجامعية، وتتميز بتقديم برنامج متكامل لتطوير مجموعة واسعة من المهارات التقنية لدى المشاركين ترتكز حول بناء وبرمجة الروبوتات، وتعتمد على مزيج فريد من المفاهيم النظرية والتطبيقات العملية، هذا بالإضافة إلى تعزيز المهارات الشخصية المختلفة مثل العمل الجماعي، وحل المشكلات، والتفكير النقدي وغيرها.
وتضم مسابقة الكويت الوطنية للروبوتات 3 مستويات تم تصميم كل منها لفئة عمرية مختلفة، الأولى للمرحلة المتوسطة تركز على المفاهيم الأساسية للروبوتات والبرمجة، وتشجع العقول الشابة على الاستكشاف والابتكار، والثانية للمرحلة الثانوية تقدم منصة لتحديات أكثر تعقيدا تدفع حدود الإبداع والمهارة التقنية والعمل الجماعي، والأخيرة للمرحلة الجامعية، وهي ميدان للروبوتات المتقدمة تلتقي فيها المعرفة النظرية بالتطبيق العملي، ويأتي كل مستوى بمجموعة خاصة من القواعد والتحديات لضمان تجربة مميزة وإثرائية لجميع المشاركين.
وتمثل هذه المسابقة خطوة مهمة نحو تنمية الجيل القادم من التقنيين وقادة التكنولوجيا، ما يسهم بشكل كبير في القوة التكنولوجية والإبداعية للمجتمع، كما أن الفرق الفائزة في المسابقة ستمثل الكويت في المسابقة الكبرى التي ستقام على مستوى العالم بالولايات المتحدة في نهاية شهر أبريل
VEX Robotics Competition.
وتضاف هذه الشراكة إلى سلسلة البرامج والمبادرات التي قدمتها كل من زين ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع تحت مظلة شراكتها الاستراتيجية التي بدأت العام الماضي، وذلك بهدف تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية المستدامة ضمن رؤيتهما المشتركة، والتي تتضمن العديد من الركائز مثل دعم الابتكارات وريادة الأعمال، وتمكين أصحاب الشركات الناشئة، وتعزيز بيئة الإبداع، والاستثمار في المهارات الرقمية لدى الشباب، وغيرها.

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