Wednesday, 17 January 2024 12:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تعاون بين نادي التمويل بالجامعة الأمريكية والبنك التجاري لتعزيز التوعية والثقافة المصرفية

1/16/2024 2:43:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استضاف نادي التمويل في الجامعة الأمريكية في الكويت AUK فعالية بالتعاون مع البنك التجاري الكويتي CBK بهدف رفع الوعي بحقوق المستهلك وتعزيز الثقافة المصرفية، وذلك كجزء من حملة «لنكن على دراية».
وقام مساعد مدير إدارة العمليات - قسم الاحتيال وإدارة المخاطر - صادق الموسوي، بتعريف الطلبة بطرق الاحتيال المنتشرة، وناقش العديد من العمليات التي تؤثر على مختلف الفئات العمرية، بما في ذلك مخططات الاحتيال على حسابات العملاء والتكتيكات الخادعة مثل استخراج تفاصيل البطاقة البنكية وكلمات المرور لمرة واحدة «OTPs».
وتبادل المشاركون تجاربهم في التصدي لعمليات الاحتيال، وقدم الموسوي تحليلا وتوصيات متعمقة، كما تناولت المناقشة أيضا المشهد المتطور للاحتيال، مع التركيز على تسبب التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير طرق المحتالين.
وقدمت الفعالية حلولا عملية لمواجهة التحديات في المجال المصرفي، وتم تعريف الحضور بمجموعة من التدابير الاحترازية التي تساعدهم على حماية بياناتهم المالية وحماية أنفسهم من الموجة المتزايدة من هجمات الاحتيال.
وتعمل الجامعة الأمريكية في الكويت على دعم المبادرات الهادفة إلى تزويد الأفراد بالمعرفة المصرفية اللازمة لحمايتهم من الهجمات المالية.
والجامعة الأمريكية في الكويت أول جامعة خاصة للعلوم الإنسانية والآداب الحرة في الكويت وقد وضعت الجامعة معاييرها التربوية، والثقافية والإدارية بناء على النموذج التربوي المتبع في الجامعات والكليات في الولايات المتحدة الأميركية، وترتبط باتفاقية تفاهم وتعاون مع كلية دارتموث الأميركية وهي جامعة تربوية خاصة للتعليم العالي وتأسست في عام 1769.

MENAFN16012024000130011022ID1107729032

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث