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الكهرباء تتأكد من جهوزية أنظمة الإنذار للتعامل مع الطوارئ

1/16/2024 2:43:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
نفذت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة صباح امس إخلاء وهميا في مبنى الوزارة جنوب السرة بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني وبمشاركة موظفي الوزارة.
وحضر عمليات الاخلاء الوكيل المساعد لقطاع الخدمات الفنية والمشاغل الرئيسية م.عاقول العنزي الذي قال في تصريح صحافي إن الهدف من تمرين الإخلاء هو معرفة استعدادات الوزارة بشكل عام وفريق الصيانة المسؤول عن أنظمة الإنذار والحريق وإجراءات الأمن والسلامة وجهوزيته للتعامل مع الحوادث الطارئة. وأكد العنزي نجاح التجربة في إثبات جهوزية الوزارة في التعامل مع الحوادث الطارئة التي يمكن أن تحدث في أي وقت، لافتا إلى أن الاخلاء تم بالصورة المطلوبة وفي الوقت المحدد له، مشيدا بوعي المراجعين والموظفين وتعاونهم واتباعهم لإرشادات التجمع في النقاط التي حجزت في وقت سابق. وأضاف أن هناك فريقا متخصصا في الوزارة تم تدريبه على عمليات الإخلاء بالتعاون مع الدفاع المدني في وزارة الداخلية، حيث تمت عملية الإخلاء بالشكل المطلوب ومن ثم عاد الموظفون إلى مكاتبهم، لافتا إلى أن الهدف من الاخلاء توعية الموظفين في مبنى الوزارة الرئيسي بطريقة الاخلاء وتدريبهم على ذلك، إضافة إلى الوقوف على استعدادات فريق الصيانة في الوزارة لتلافي الأخطاء وأخذ الملاحظات خلال الاخلاء بعين الاعتبار. ولفت العنزي الى أن فريق الصيانة في الوزارة هو المسؤول عن أنظمة الحريق وسلامة الممرات، لتكون خالية من العيوب، مبينا أن أنظمة إنذار الحريق والمكافحة والمصاعد في الوزارة لديها عقود خاصة بها بحسب شروط وزارة الداخلية والإطفاء، مؤكدا الالتزام بتلك الاشتراطات والصيانات التي تتم بشكل دوري.

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