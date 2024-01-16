توحيد البريد الإلكتروني لكليات ومراكز العمل في جامعة الكويت

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- Al-Anbaa) ثامر السليم
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت انه تم التعميم على مختلف إدارات الجامعة لتوحيد الايميل الجامعي، مشيرة الى ان هذا يتضمن توحيد الايميلات الجامعية لكل كليات ومراكز العمل بجامعة الكويت.
ولفتت الى ان هذا الامر سيتم من خلال إعادة تنسيق أسماء البريد الالكتروني بحيث يتم تعريفها حسب الجهة التي ينتمي لها الموظف، مؤكدة ان الهدف من ذلك زيادة الكفاءة والفاعلية في التواصل الداخلي والخارجي للعاملين بجامعة الكويت، كما يوفر وقتا ثمينا في التعرف على المراسل والجهة المرسلة، بالإضافة الى تعديل نطاق الكليات أيضا.
وذكرت ان مجلس الجامعة قد وافق على توحيد الايميل لكليات ومراكز العمل في جامعة الكويت، موجهة الشكر لقطاع الخدمات الاكاديمية المساندة على ما قام به من جهود في هذا الامر.
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