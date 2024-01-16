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الكويت والصين تبحثان التعاون لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والأمنية

1/16/2024 2:43:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بحث رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني م. محمد بوعركي مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الكويت تشانغ جيانوي سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الأمن السيبراني لاسيما تطوير البنية التحتية التكنولوجية والأمنية وتبادل الخبرات بين الجانبين بهذا الشأن.
وذكر المركز الوطني للأمن السيبراني في بيان صحافي ان هذا التعاون يأتي في إطار تعزيز التعاون مع الدول الصديقة في مجال الأمن السيبراني وتجسيدا للعلاقات الاستراتيجية التي تحظى بها الكويت مع الصين.
ولفت إلى أنه تم خلال اللقاء بحث إمكانية الارتقاء بالتعاون الأكاديمي في مجال الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي بما يسهم في تعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال. ونقل البيان عن السفير جيانوي إعرابه عن تطلعات بلاده لتقديم الدعم وتبادل الخبرات مع الكويت في مجال الأمن السيبراني.
بدوره، أعرب بوعركي وفق البيان عن ترحيبه بما أبداه السفير الصيني من تطلعات لتحقيق التعاون في مجال الأمن السيبراني، مؤكدا رغبته في تلبية تلك التطلعات بما يسهم في تعزيز التعاون المشترك.

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