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العسعوسي تعاون بين الإعلام الخارجي ومركز البحوث والدراسات لنقل صورة الكويت المشرقة

1/16/2024 2:43:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انطلاقاً من الحرص على تطوير الخبرات والاطلاع على تجارب الوزارات الجهات والمؤسسات الحكومية والمراكز البحثية المتخصصة والاستفادة منها في المجال الإعلامي، زار وفد من قطاع الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام مركز البحوث والدراسات الكويتية، وذلك ضمن سلسلة الزيارات الميدانية التي يجريها القطاع لعدد من مؤسسات الدولة الإعلامية والمهنية بهدف رفع قدرات ومهارات الاتصال والتواصل المؤسسي بين موظفي الإعلام الخارجي وقطاعات الدولة المختلفة.
بدأت الزيارة بكلمة ترحيبية وتعريفية بمركز البحوث والدراسات الكويتية ألقاها رئيس المركز د.عبدالله الغنيم، تلاها عرض فيلم وثائقي قصير عن تاريخ المركز وجهود الكويت التنموية والإنسانية عبر الزمن في دعم نهضة الدول الشقيقة والصديقة. ثم قام الوفد بجولة في قسم ترميم الوثائق والمخطوطات بالمركز، اطلعوا خلالها على الآليات والتقنيات المتبعة في ترميم الوثائق وحفظها بما يتناسب مع أعلى معايير الجودة والسلامة العالمية لتبقى شاهدا على ما تضمه من معلومات قيمة عن الأحداث والقضايا المرتبطة بها. ثم انتقل الوفد للاطلاع على معرض المحفوظات والمقتنيات الأثرية في المركز، والدور المميز والملموس الذي قامت به العديد من الأسر الكويتية الكريمة في تغذية المركز بآلاف الوثائق وتزويده بمئات التحف والمقتنيات الخاصة، والتي كان لها الأثر الكبير في حفظ التراث والهوية الكويتية الأصيلة.
في الختام، ثمنت رئيسة الوفد ومديرة إدارة شؤون الإعلام الخارجي عائشة العسعوسي جهود المركز المشهودة في حفظ التراث الكويتي وتقديم الدراسات والبحوث القيمة التي من شأنها دعم صورة دولة الكويت في الإعلام الخارجي. كما وجهت العسعوسي الشكر إلى أسرة المركز، مشيدة بجهود جميع العاملين فيه لتنظيم هذه الزيارة المثمرة، مع التأكيد على التطلع لأن تكون هذه الزيارة مقدمة لمزيد من الأنشطة والفعاليات المشتركة والتعاون في المستقبل وبما يعكس الصورة المشرفة للكويت وتاريخها المشرق ونقلها للعالم.

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