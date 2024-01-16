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السكنية تسليم المركز التخصصي في المطلاع

1/16/2024 2:43:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
سلمت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أول من أمس مفاتيح مبنى المركز الصحي الحكومي بالضاحية N10 في مدينة المطلاع السكنية إلى وزارة الصحة.
وقالت المؤسسة في بيان صحافي إن المركز الصحي التخصصي بالضاحية N10 تم تجهيزه ليستوعب العديد من العيادات وفق أحدث التصاميم والتشطيبات ومنها عيادات ‏الباطنية والصحة الوقائية وعيادة العظام وجراحاتها وعلاج الأسنان وعيادات العيون والجلدية والأنف والأذن والحنجرة وقسم خاص للمختبرات والسونار وصيدلية رئيسية وصيدلية للعيادات التخصصية وخدمات التمريض وكشف الطوارئ. وأضافت أن هذا المركز التخصصي سيمكن وزارة الصحة من تقديم خدمة طبية أوسع وأشمل.
كما أعلنت المؤسسة كذلك تسليمها مفاتيح مبنى البلدية في مركز الضاحية N8 في مدينة المطلاع إلى البلدية، لافتة الى أنها ستسلم مجموعة أخرى من المباني العامة للجهات الحكومية تمهيدا لتشغيلها في ضواحي مدينة المطلاع السكنية المختلفة.

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