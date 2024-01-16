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بالفيديو ‫طيبة الرويح الموسم الربيعي يركز على الإبداع والخيال والمشاركة الفعالة في أعمال إعادة التدوير

1/16/2024 2:43:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ندى أبو نصر
أكدت رئيسة مركز «أسباير زون» التثقيفي والترفيهي للطفل طيبة الرويح استمرارية فعاليات النادي الربيعي الذي ينظمه المركز حاليا، لافتة الى أن الهدف منه غرس روح المسؤولية لدى الأطفال لإخراج أفراد للمجتمع على وعي كامل بأهمية البيئة ومواردها من أجل العيش والبقاء، والحد من استنفاد موارد الطبيعة وضمان ديمومتها للأجيال القادمة، وتشجيعهم وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في أعمال اعادة التدوير المتنوعة.
وقالت في تصريح لـ «الأنباء» خلال إحدى فعاليات الموسم في «ونتر لاند» إن الموسم الربيعي للأطفال يتضمن مغامرات مع الطبيعية حيث يقوم الأطفال بتنمية مواهبهم وابداعاتهم في العديد من الأنشطة، مشيرة إلى انه تم تعليم الأطفال على طرق إعادة التدوير لورق الصحف في الزراعة واستعمال ورق الصحف بعد الانتهاء من قراءتها. وأشارت الى ان الفعالية تضمنت ورشة عمل قدمها الكاتب ناصر الدوسري لتوسيع خيال الطفل في الكتابة والتعبير عن البيئة التي يعيش فيها سواء البيئة البحرية أو الزراعية أو البرية وحيث خصصت الفعالية للتعبير عن البيئة البرية والزراعية.
وأوضحت أن الموسم الربيعي يتضمن العديد من الأنشطة وسيتضمن الاسبوع القادم كشتة للأطفال في بر الصبية سيقوم خلالها الأطفال بممارسة القراءة والكتابة بالاضافة الى الأنشطة والألعاب الرياضية الخاصة التي يمكن ممارستها في البر.
وأشارت إلى أن الموسم الربيعي يركز على الإبداع والخيال والابتكار للطفل من خلال دمجهم مع أساتذة مختصين في أدب الطفل مثل المتخصصة في أدب الطفل باسمة الوزان التي تشجعهم على القراءة وتوسيع الخيال من خلال اختيار بعض الأحرف لتكوين جمل وقصص جميلة، وكذلك المتخصص ناصر الدوسري الذي يشجعهم على الكتابة والتعبير والخيال، والكاتبة شيماء القلاف التي تعلمهم رسم قصتهم والتعبير عنها بالرسم كل ما يروه في الطبيعة. ولفتت الى أن الاعمار المشاركة في النادي الربيعي من 7 الى عمر 13 عاما مقسمة حسب الفئات العمرية. وشكرت شركة الاتصالات الكويتية (stc) لرعايتها هذه الفعالية وتقديم جناحها في «ونتر لاند» لتقديم أنشطة النادي في القراءة أو الزراعة مثمنة دعمهم الدائم والفعال لكل ما يخص تمنية الأطفال وتطوير مهاراتهم.
وبدوره، قال كاتب أدب الطفل ناصر الدوسري إنه يقدم من خلال الورشة المقامة أسس القصة للطفل بالتعاون مع الكاتبة شيماء القلاف. وأشار إلى أنه يتم تعليم الأطفال أساسيات كتابة القصة ورسمها لبناء شخصية كاملة وليكون لكل طفل قصة خاصة به.
ونوه إلى أنه من الضروري صقل مواهب الأطفال عند سن مبكرة، معربا عن تقديره للمواهب الجميلة الموجودة بين الأطفال.
وشكر نادي «اسباير زون» لتبني هذه الفكرة وتشجيع الاطفال على الابداع والابتكار.
ومن جانبها، قالت ممثلة قسم العلاقات العامة والتواصل الاجتماعي في شركة الاتصالات الكويتية (stc) مريم الكندري ان الهدف من استضافة اطفال نادي «اسباير زون» التثقيفي الترفيهي في جناح «stc» في «ونتر لاند»، هو تثقيف الاطفال عن أهمية الاستدامة والمحافظة على كوكب آمن سليم لهم ومستدام للاجيال القادمة حيث تم تعليم الاطفال الزراعة في الورق وضرورة استخدام الورق بدل البلاستيك نظرا لتحلله السريع في الطبيعة، إضافة إلى تعليم الاطفال كتابة القصص والتركيز على الثقافة الفكرية من خلال ابتكار القصص المستوحاة من البيئة التي يعيشون فيها.

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