سوق الحريم 86 بسطة لتوزيعها على المستحقات من الأرامل والمطلقات



أم محمد: البلدية لم تقصر وقامت بترميم السوق وتنظيمه إلا أننا مازلنا بانتظار التوزيع

محمد عبدالكريم: افتقدنا سوق الحريم وما فيه خلال فترة ترميمه ونستغرب إبقاءه مغلقاً

عبدالله البلوشي: يجب توزيع البسطات على أمهاتنا وأخواتنا الكويتيات ولا يترك خالياً محمد الحربي: من أشهر أسواق الكويت التراثية ويجب إعادة رونقه داخل سوق المباركيةمحمد الدشيش



سوق واجف او كما يطلق عليه سوق «الحريم» وهو من اشهر الأسواق في الكويت منذ 70 عاما حاله كحال جميع الأسواق التراثية في سوق المباركية.

وتعود تسمية سوق الحريم بهذا الاسم لوقوف الزبائن بين البسطات في السوق، بينما البائعات من النساء يبعن منتجاتهن وهن جالسات على الارض، ومن اسباب شهرته هو اعتماده على البضائع المحلية يدوية الصنع واغلبها من صناعة النساء الكويتيات.

وقد مر على هذا السوق عدة مراحل وآخرها شهدت تطويرا وتنظيما وتصميما جديدا ومتميزا من قبل البلدية في عهد الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، على ان يتم توزيع هذه البسطات على المستحقات من أرامل ومطلقات وان تكون العاملات في البسطات على إقامة صاحبة البسطة، الا ان المستحقات ما زلن بانتظار توزيعها عليهن لبدء العمل بها، حيث كثرت التساؤلات عن أسباب تأخر التوزيع من قبل الجهات المعنية.

«الأنباء» جالت داخل السوق وعادت بالتقرير التالي:



في البداية، التقينا مع أم محمد، مواطنة كويتية من الجيل الثاني وتعمل في السوق منذ 40 عاما أي انها تمتلك بسطة في سوق الحريم منذ ما قبل تطويره، الا انها وبعد اغلاق السوق خلال فتره التطوير استأجرت محلا كبيرا بالقرب من سوق الحريم، لافتة الى ان البلدية لم تقصر وقامت بترميم السوق وتنظيمه الا أننا ما زلنا بانتظار التوزيع.

وقـالـت ان هذا الـسـوق يـعـتـبـر مـن اسـواق الاجـيـال وهو من تاريخ المباركية ويجب المحافظة عليه.

وأضافت «علمنا ان الشركة المختصة بتطوير السوق قد قامت بتسليمه الى البلدية منذ اشهر، وعدد هذه البسطات 86 بسطة، متمنية ان يكون التوزيع في القريب العاجل.

وقالت أم محمد انه خلال الاربعين عاما التي قضتها في السوق مر عليها زبائن من جميع الطبقات ولايزال كثير من الزبائن يترددون على هذا السوق رغم التقدم بالعمر ورغم انتشار المجمعات والمولات الكبيرة الا ان سوقنا لايزال له تاريخه وله زبائنه.

أرخص السلع

من جهته، قال أحد الرواد عبدالله البلوشي ان سوق الحريم او سوق المباركية بصفة عامة له ذكريات خاصة في حياته، لافتا الى ان سوق الحريم مر عليه عقود من الزمن تتجاوز 70 عاما وقد مر بمراحل مختلفة.

وقال ان اغلب العاملين في هذا السوق من اخواتنا من النساء الكويتيات ولم يعمل به أي رجل، ولهذا اطلق عليه سوق الحريم، وكان يعرف انه من ارخص الاسواق حاله من حال اسواق الكويت في السابق، وكانت اسعاره اقل من باقي الاسواق، وإذا كان ثمن السلعة في أي سوق دينارا فمن المؤكد انها بسوق الحريم بربع دينار مثلا غير ان البضائع فيه تتميز بأنها صناعة يدوية.

وقال: أتمنى ان يتم توزيع هذه البسطات على اخواتنا الكويتيات بالقريب العاجل، شاكرا البلدية على هذه الجهود التي قامت بها بخصوص ترميم وتطوير السوق.

أما سلمان الرشود وهو من المملكة العربية السعودية فقال انه يزور الكويت كثيرا وفي كل زيارة يقصد سوق المباركية ويكون سوق الحريم على قائمة جدول زيارته، اذ ترافقه زوجته وتقوم بشراء كل ما هو تراثي من ملابس وحنة وبعض الاغراض الخاصة بالنساء وبأسعار لا يصدقها العقل، وأصبحت لا تتحدث الا عن سوق الحريم وعن اسعاره، معتبرا ان الكويت لطالما كانت وستبقى درة الخليج وعروسه.

افتقدنا السوق

بدوره، عبر محمد عبدالكريم عن افتقاده سوق الحريم وما فيه خلال فترة ترميمه، إذ لايزال مغلقا ولم يتم توزيع بسطاته، متسائلا عن سبب التأخير في توزيع البسطات من قبل الجهات المختصة والقائمة على هذا السوق على مستحقيها من أرامل ومطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث انها تسلمت السوق منذ فترة طويلة بعد الانتهاء من ترميمه.

سوق الجدات والأمهات

بدورها، قالت ضحى «ان سوق الحريم يعتبر سوق الجدات والأمهات، وكانت الجدات تتحدثن عن السوق وبساطته وكمية البضائع المعروضة على الارض وكانت اسعاره رمزية والجميع كان يتسوق من هذا السوق وحتى العرائس كن يقمن بتجهيز اغراضهن من سوق الحريم».

وقالت «قبل اغلاق سوق الحريم كنت اشتري ملابس القرقيعان لأطفالنا على 6 دنانير، وكانت تصاميمه مميزة في حين ان الاسواق الاخرى تبيع ملابس القرقيعان بـ 25 دينارا حاليا».

سوق تراثي

من جهته، قال محمد الحربي إن سوق الحريم هو سوق تراثي شهد على تاريخ الكويت وعلى جميع مراحلها وهو السوق المعروف في الكويت وفي الخليج، ويعتبر من اشهر اسواق الكويت التراثية كسوق المباركية وسوق المقاصيص وشارع الغربللي وسوق السلاح وسوق الصفافير، آملا ان يعاد افتتاحه من جديد بهذا الشكل المنظم والمتطور لكي يعود له رونقه داخل سوق المباركية.

