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رؤساء الجمعيات الصحافية بدول التعاون بحثوا في البحرين تأسيس اتحاد الصحافيين الخليجيين

1/16/2024 2:43:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عقد رؤساء الجمعيات الصحافية الخليجية في المنامة اجتماعا بمناسبة تأسيس اتحاد (الصحافيين الخليجيين) بحضور المستشار الإعلامي للأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي فهد المطيري. وبحث الرؤساء خلال اجتماعهم آلية عمل تأسيس كيان يجمع الصحافيين الخليجيين ويسهم في تعزيز العمل الصحافي الخليجي المشترك.
واتفق رؤساء الجمعيات الخليجية خلال الاجتماع على اتخاذ البحرين مقرا لاتحاد (الصحافيين الخليجيين).
وشارك في الاجتماع كل من رؤساء الجمعيات الصحافية في جميع دول الخليج منهم رئيس جمعية الصحافيين الكويتية عدنان الراشد ورئيس هيئة الصحافيين السعوديين رئيس اتحاد الصحافة الخليجية خالد المالك كما شارك رئيس جمعية الصحفيين البحرينية أمين عام اتحاد الصحافة الخليجية عيسى الشايجي. من جهته، هنأ الممثل الخاص للملك الشيخ محمد آل خليفة رؤساء الجمعيات الصحفية الخليجية بمناسبة تأسيس الاتحاد، مشيدا بهذه الخطوة المهمة في مسيرة الصحافة الخليجية وذلك خلال استقباله لهم.
وأشاد بدور ومساهمات رؤساء الجمعيات في تطوير العمل الصحافي الخليجي ومواكبة مستجداته والتعريف بمختلف القضايا الخليجية وإبرازها عبر وسائل الإعلام المختلفة لتعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون ودعم مسيرتهم التنموية.

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