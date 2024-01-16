بالفيديو سفير بنغلاديش لـ الأنباء 154 مليون دولار حجم التبادل التجاري مع الكويت ونسعى جاهدين لزيادة معدلاته



900 مليون دولار إجمالي حجم مشاريع الصندوق الكويتي للتنمية في بنغلاديش

تعاوننا العسكري مع الكويت مميز ولدينا أكثر من 5000 فرد يعملون مع الجيش الكويتي

18 اتفاقية ومذكرة تفاهم تسيّر العلاقات الثنائية بين البلدين وتغطي مختلف مجالات التعاون 300 ألف نسمة إجمالي الجالية البنغالية في الكويت ومعدل تحويلاتهم 1.6 مليار دولار سنوياً

أجرى الحوار: أسامة دياب

أكد سفير بنغلاديش لدى البلاد اللواء ام دي عشيق الزمان قوة وعمق ومتانة العلاقات البنغلادشية ـ الكويتية والتي وصفها بالممتازة والتاريخية، لافتا إلى تطورها على جميع الأصعدة ومختلف مجالات التعاون بما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين، مشيرا إلى أن الكويت بديبلوماسيتها العريقة والمحايدة تلعب دورا مؤثرا إقليميا ودوليا في حل النزاعات وإحلال السلام، مشيدا بالدور الإنساني للكويت في التخفيف من آلام ضحايا الكوارث الطبيعية والإنسانية والذي هو محل تقدير المجتمع الدولي، موضحا أن بنغلاديش والكويت تجمعهما قيما مشتركة ورؤى متقاربة حيال العديد من الملفات والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، كما يتبادلان الدعم في المحافل الدولية. وأشار عشيق الزمان ـ في لقاء خاص مع «الأنباء» ـ إلى أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 154 مليون دولار وهو معدل لا يرقى إلى مستوى الطموح، وتسعى السفارة جاهدة إلى زيادة معدلاته، كاشفا عن أن إجمالي حجم المشاريع التي نفذها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في بنغلاديش يبلغ 900 مليون دولار، موضحا أن التعاون العسكري مع الكويت مميز وبلاده لديها أكثر من 5000 فرد يعملون مع الجيش الكويتي، فإلى التفاصيل:

كيف تقيّم العلاقات الكويتية ـ البنغلادشية ماضيها وحاضرها وآفاقها المستقبلية؟

٭ العلاقات البنغلاديشية ـ الكويتية قوية ومتينة ويمكن وصفها بالممتازة والتاريخية، فهي علاقات ودية في مجملها بنيت على أسس صلبة من الصداقة والثقة والاحترام المتبادل، والكويت اعترفت بدولتنا في العام 1973 وبدأت العلاقات الديبلوماسية في العام 1974، وهذا العام نحتفل بالذكرى الـ 50 لتأسيس العلاقات الديبلوماسية، ولذلك نسعى دائما إلى دعم وتعزيز التعاون الثنائي وتطويره على كل الأصعدة ومختلف مجالات التعاون بما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين.

فبنغلاديش والكويت تجمعهما قيما مشتركة وعلى الصعيد السياسي لدينا رؤى متقاربة ووجهات نظر متشابهة حيال العديد من الملفات والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، كما نتبادل الدعم في المحافل الدولية.

كم يبلغ عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تسير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين؟ وهل هناك نية لتجديد بعض الاتفاقيات القديمة وتوقيع أخرى جديدة؟

٭ لدينا 18 اتفاقية ومذكرة تفاهم تسير العلاقات الثنائية بين البلدين وتمثل الإطار القانوني لها وتغطي مختلف مجالات التعاون الثنائي، وخلال الأشهر الماضية وقعنا مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة في مجال الرعاية الطبية لتوفير مساعدي الأطباء والمسعفين من بنغلاديش إلى الكويت وذلك بناء على طلب الكويت، وعرضنا أن نمد الكويت بالعمالة المنزلية من الإناث وبمجرد أن تتقدم الكويت بطلب ستقوم بإعداد مذكرة تفاهم لتوريد العمالة المنزلية من الإناث إلى الكويت وسيتم دراستها وتوفير كافة عناصر الحماية لهن.

كم يبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين، وما أبرز جهود السفارة لزيادة معدلاته؟

٭ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ حوالي 154 مليون دولار، وهو معدل لا يرقى إلى مستوى الطموح ونسعى جاهدين لزيادة معدلاته، وصادراتنا إلى الكويت تشمل المنتجات الزراعية مثل الخضراوات والفواكه، بالإضافة إلى الأسماك.

ماذا عن إجمالي حجم الاستثمارات الكويتية في بنغلاديش؟

٭ للأسف الشديد لا توجد استثمارات كويتية في بنغلاديش في الوقت الحالي، ولكن لدينا تعاون مميز مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والذي يمنحنا قرضا سنويا بمقدار 50 مليون دولار لتمويل مشاريع البنى التحتية في بلادنا، وبالفعل تم تنفيذ 22 مشروعا، بالإضافة إلى مشروع آخر في انتظار التوقيع، ويتراوح إجمالي المشاريع التي نفذها الصندوق في بنغلاديش حوالي 900 مليون دولار.

ما أبرز مستجدات التعاون العسكري بين البلدين؟

٭ التعاون العسكري بين البلدين عريق ويعكس شراكة ممتدة في هذا المجال حيث شاركت القوات البنغالية في تحرير الكويت من براثن الاحتلال العراقي الغاشم على أراضيها مع قوات التحالف الدولي، ومنذ العام 1991 وحتى الآن ونحن نتمتع بتعاون عسكري مميز ولقد جددنا اتفاقية التعاون العسكري بين البلدين في سبتمبر 2022 لخمس سنوات جديدة، وفي العام الماضي زار رئيس أركان الجيش في بنغلاديش الكويت وأجرى مباحثات مع مسؤولين في الجانب الكويتي لمناقشة مشروعات لوجستية مشتركة، ونأمل أن يتعزز تعاوننا في هذا الصدد، كما أن العسكريين البنغلاديشيين في الكويت يبلغ عددهم أكثر 5000 شخص.

ماذا عن التعاون العلمي والأكاديمي بين البلدين الصديقين؟

٭ نسعى لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي مع الكويت، وعلى صعيد التعاون الاكاديمي الحكومة الكويتية تقدم لنا منحة سنوية لأحد طلابنا للدراسة في الكويت، وعلى صعيد التعاون العلمي لدينا مباحثات مع معهد الكويت للأبحاث العلمية لإيجاد سبل لتعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي والزراعة والثروة السمكية والثروة الحيوانية، ونأمل أن يكون هناك اجتماع مشترك ما بين مسؤولين بنغلاديشيين ومسؤولي المعهد لبحث التعاون العلمي وذلك في فبراير القادم.

ما أبرز جهود السفارة لتعزيز التبادل الثقافي؟

٭ نولي التبادل الثقافي مع الكويت أهمية قصوى كجسر من جسور التواصل الشعبي والذي يوفر أرضية للفهم المشترك، وبالفعل لدينا اتفاقية لتعزيز التبادل الثقافي ونقوم بتنظيم عدد من الفعاليات والاحتفالات الثقافية لتعريف الشعب الكويتي بثقافتنا، وكما ذكرت هذا العام سنحتفل بالذكرى الـ 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية ولدينا خطة لجلب فريق ثقافي من بنغلاديش في إطار الاحتفالات بهذه المناسبة العزيزة.

كم يبلغ عدد أبناء الجالية البنغلاديشية في الكويت؟

٭ يبلغ إجمالي عدد أبناء الجالية البنغالية في الكويت حوالي 300 ألف نسمة ويبلغ معدل تحويلاتهم 1.6 مليار دولار سنويا، وإجمالا يتم جلب ما بين 25 ألفا إلى 30 ألف بنغالي الى الكويت سنويا، وفي عام 2022 فقط تم جلب قرابة 23 ألف بنغالي إلى الكويت، وفي عام 2023 حتى نوفمبر الماضي تم جلب 34500 نسمة، وأبناء الجالية يضمون عددا محدودا من المؤهلين والمتخصصين من أطباء ومهندسين وعددا من رجال الأعمال الذين يمتلكون مشروعات صغيرة ولكن الغالبية العظمى يعملون في قطاع النظافة. وفي العام 2022 أحضرنا مجموعة من الممرضات بلغ عددهم أكثر من 600 ممرضة، ولدينا عقد ممتد على 3 سنوات، ولدينا طلب بـ 1200 فني معمل وفني أشعه وهذا يفتح مجالا لدخول العمالة الماهرة والمؤهلة.

كم يبلغ عدد التأشيرات التي يصدرها القسم القنصلي في السفارة سنويا، وأبرز جهودكم لدعم السياحة في بنغلاديش؟

٭ القسم القنصلي في السفارة أصدر 900 تأشيرة من يناير 2023 وحتى الآن، وهم من جنسيات مختلفة وليسوا كويتيين، وعلى صعيد دعم وتعزيز السياحة في بنغلاديش نسعى إلى تنظيم فعالية سياحية في مارس المقبل لجلب المزيد من السائحين إلى بنغلاديش ومساعدة الكويتيين في اكتشاف بنغلاديش التي تتمتع بطبيعة ساحرة وأماكن تاريخية عريقة.

كيف ترى الدور الذي تلعبه الكويت إقليميا ودوليا على صعيد حل النزاعات وإحلال السلام؟

٭ الديبلوماسية الكويتية العريقة والمحايدة تلعب دورا مؤثرا إقليميا ودوليا بوساطاتها الرائدة في حل النزاعات وإحلال السلام، فلقد بادرت الكويت بالاعتراف ببنغلاديش كدولة مستقلة والتي فتحت لنا الطريق لنحصل على اعتراف دول الخليج الأخرى.

كيف ترى الدور الذي تلعبه الكويت على الصعيد الإنساني؟

٭ الكويت دائما وأبدا سخية ونشيطة على الصعيد الإنساني ومساهماتها في تخفيف آلام ومعاناة المتضررين من الكوارث الطبيعية والإنسانية في مختلف أنحاء العالم محل تقدير عالمي، ونحن نقدر عاليا جهودها في مساعدة بنغلاديش.