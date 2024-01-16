بدل السائق أو الخادم لذوي الإعاقة مدى الحياة

بدل السائق أو الخادم لذوي الإعاقة مدى الحياة
التاريخ
1/16/2024 2:43:36 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أعلنت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ان مدير عام الهيئة بالتكليف الحميدي المطيري سيستقبل المراجعين كل يوم أربعاء من بداية الدوام إلى نهايته سواء بموعد محجوز عبر منصة «متى» أو بدون موعد ويستمع اليهم ويعمل على تسهيل أمورهم وحل أي عقبة تواجههم إن وجدت.
وأشارت الهيئة إلى أن بدل سائق أو خادم تصرف لذوي الإعاقة مدى الحياة.
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