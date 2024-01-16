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بدل السائق أو الخادم لذوي الإعاقة مدى الحياة

1/16/2024 2:43:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أعلنت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ان مدير عام الهيئة بالتكليف الحميدي المطيري سيستقبل المراجعين كل يوم أربعاء من بداية الدوام إلى نهايته سواء بموعد محجوز عبر منصة «متى» أو بدون موعد ويستمع اليهم ويعمل على تسهيل أمورهم وحل أي عقبة تواجههم إن وجدت.

وأشارت الهيئة إلى أن بدل سائق أو خادم تصرف لذوي الإعاقة مدى الحياة.

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