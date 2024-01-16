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(الداخلية) الكويتية: إشعارات تطبيقي (هويتي) و(سهل) رسائل رسمية في الاستدعاء واستكمال معاملات الوزارة

1/16/2024 2:37:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 16 - 1 (كونا) -- قالت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الثلاثاء إن الإشعارات المرسلة لمستخدمي تطبيق (هويتي) والتطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) تعد رسائل رسمية في الاستدعاء واستكمال المعاملات بالوزارة.
وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان صحفي أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح أصدر قرارا وزاريا يتم بموجبه الاعتداد بالإشعارات الصادرة عن (الداخلية) للمواطنين والمقيمين من خلال تطبيقي (هويتي) و(سهل) كرسائل رسمية.
وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي لتسهيل طلبات (الاستدعاء- استكمال المعاملات- المراجعة) في كافة قطاعات الوزارة.
وأضافت أن الخطوة تأتي أيضا حرصا من (الداخلية) على إتاحة وسيلة تواصل رسمية وموثوقة مع المواطنين وتطوير آليات العمل باستخدام التطبيقات الإلكترونية الحكومية. (النهاية)

ح م د / م ص ع


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