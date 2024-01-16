(الداخلية) الكويتية: إشعارات تطبيقي (هويتي) و(سهل) رسائل رسمية في الاستدعاء واستكمال معاملات الوزارة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 16 - 1 (كونا) -- قالت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الثلاثاء إن الإشعارات المرسلة لمستخدمي تطبيق (هويتي) والتطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) تعد رسائل رسمية في الاستدعاء واستكمال المعاملات بالوزارة.
وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان صحفي أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح أصدر قرارا وزاريا يتم بموجبه الاعتداد بالإشعارات الصادرة عن (الداخلية) للمواطنين والمقيمين من خلال تطبيقي (هويتي) و(سهل) كرسائل رسمية.
وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي لتسهيل طلبات (الاستدعاء- استكمال المعاملات- المراجعة) في كافة قطاعات الوزارة.
وأضافت أن الخطوة تأتي أيضا حرصا من (الداخلية) على إتاحة وسيلة تواصل رسمية وموثوقة مع المواطنين وتطوير آليات العمل باستخدام التطبيقات الإلكترونية الحكومية. (النهاية)
ح م د / م ص ع
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