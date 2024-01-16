منتخب (بوركينا فاسو) يفوز على نظيره الموريتاني (1-0) في كأس أمم افريقيا بساحل العاج

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 16 - 1 (كونا) -- فاز منتخب (بوركينا فاسو) على نظيره الموريتاني بهدف دون رد اليوم الثلاثاء في المباراة الثانية لحساب المجموعة الرابعة لنهائيات كأس أمم إفريقيا التي تقام في ساحل العاج.
وانتهت أحداث الشوط الأول بين المنتخبين في المباراة التي أقيمت بينهما بالتعادل السلبي.
وتمكن منتخب (بوركينا فاسو) مع نهاية الشوط الثاني وفي الوقت بدل الضائع من تحقيق هدف الفوز من ضربة جزاء عن طريق لاعبه بيرتراند تراوي.
وكان منتخب (الجزائر) قد تعادل إيجابيا أمس الإثنين مع نظيره الأنغولي بنتيجة (1-1) في إطار منافسات المجموعة نفسها.
ويتصدر منتخب (بوركينا فاسو) المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط يليه كل من (الجزائر) و(أنغولا) بنقطة واحدة لكل منهما فيما يأتي المنتخب الموريتاني بالمركز الأخير بدون نقاط.
ويشارك في هذه النسخة 24 منتخبا يتوزعون على ست مجموعات حيث يتأهل الى الأدوار الاقصائية المنتخبان اللذان يحتلان المركزين الاول والثاني من كل مجموعة بالاضافة الى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث. (النهاية)
م ر / م ع ح ع
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