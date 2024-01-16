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منتخب (بوركينا فاسو) يفوز على نظيره الموريتاني (1-0) في كأس أمم افريقيا بساحل العاج

1/16/2024 2:36:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 16 - 1 (كونا) -- فاز منتخب (بوركينا فاسو) على نظيره الموريتاني بهدف دون رد اليوم الثلاثاء في المباراة الثانية لحساب المجموعة الرابعة لنهائيات كأس أمم إفريقيا التي تقام في ساحل العاج.
وانتهت أحداث الشوط الأول بين المنتخبين في المباراة التي أقيمت بينهما بالتعادل السلبي.
وتمكن منتخب (بوركينا فاسو) مع نهاية الشوط الثاني وفي الوقت بدل الضائع من تحقيق هدف الفوز من ضربة جزاء عن طريق لاعبه بيرتراند تراوي.
وكان منتخب (الجزائر) قد تعادل إيجابيا أمس الإثنين مع نظيره الأنغولي بنتيجة (1-1) في إطار منافسات المجموعة نفسها.
ويتصدر منتخب (بوركينا فاسو) المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط يليه كل من (الجزائر) و(أنغولا) بنقطة واحدة لكل منهما فيما يأتي المنتخب الموريتاني بالمركز الأخير بدون نقاط.
ويشارك في هذه النسخة 24 منتخبا يتوزعون على ست مجموعات حيث يتأهل الى الأدوار الاقصائية المنتخبان اللذان يحتلان المركزين الاول والثاني من كل مجموعة بالاضافة الى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث. (النهاية)

م ر / م ع ح ع




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