منتخب الكويت لكرة اليد يخسر أمام نظيره القطري ويواجه البحرين بالدور الأساسي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 16 - 1 (كونا) -- خسر المنتخب الكويتي لكرة اليد اليوم الثلاثاء أمام نظيره القطري بنتيجة (20-24) ضمن الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى للبطولة الآسيوية ال21 التي تستضيفها البحرين.
وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب قطر على الكويت بنتيجة (14-8) وحاول الأخير الضغط في الشوط الثاني لحسم المباراة إلا أن المنتخب القطري أنهى المباراة لصالحه بنتيجة (24-20).
وفي المجموعة ذاتها فاز منتخب الصين تايبيه على نظيره العماني بنتيجة (27-33) كما فازت الصين على نيوزيلندا (13-36) ضمن مباريات المجموعة الثانية فيما تواجه كوريا الجنوبية منتخب إيران حاليا لتحديد بطل المجموعة.
وستنطلق بعد غد الخميس مباريات دور المجموعات الأساسي للبطولة حيث سيواجه المنتخب الكويتي نظيره البحريني في المجموعة الثانية التي تضم أيضا العراق وأول المجموعة الثانية (كوريا الجنوبية أو إيران).
أما المجموعة الأولى تضم منتخبات اليابان وقطر والإمارات وثاني المجموعة الثانية (كوريا الجنوبية أو إيران).
وستتأهل الفرق صاحبة المراكز الأربعة الأولى إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة اليد المقرر إقامتها في كرواتيا والدنمارك والنرويج في الفترة من 14 يناير حتى الثاني من فبراير 2025.
كما أسفرت قرعة بطولة كأس الشهيد فهد الأحمد الصباح عن وقوع منتخبات الصين تايبيه وهونغ كونغ ونيوزلندا والسعودية في المجموعة الثالثة فيما ضمت المجموعة الرابعة الهند وكازاخستان وعمان والصين والتي ستنطلق منافساتها أيضا بعد غد الخميس. (النهاية)
خ ن ع / ر س
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