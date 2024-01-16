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منتخب الكويت لكرة اليد يخسر أمام نظيره القطري ويواجه البحرين بالدور الأساسي

1/16/2024 2:36:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 16 - 1 (كونا) -- خسر المنتخب الكويتي لكرة اليد اليوم الثلاثاء أمام نظيره القطري بنتيجة (20-24) ضمن الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى للبطولة الآسيوية ال21 التي تستضيفها البحرين.
وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب قطر على الكويت بنتيجة (14-8) وحاول الأخير الضغط في الشوط الثاني لحسم المباراة إلا أن المنتخب القطري أنهى المباراة لصالحه بنتيجة (24-20).
وفي المجموعة ذاتها فاز منتخب الصين تايبيه على نظيره العماني بنتيجة (27-33) كما فازت الصين على نيوزيلندا (13-36) ضمن مباريات المجموعة الثانية فيما تواجه كوريا الجنوبية منتخب إيران حاليا لتحديد بطل المجموعة.
وستنطلق بعد غد الخميس مباريات دور المجموعات الأساسي للبطولة حيث سيواجه المنتخب الكويتي نظيره البحريني في المجموعة الثانية التي تضم أيضا العراق وأول المجموعة الثانية (كوريا الجنوبية أو إيران).
أما المجموعة الأولى تضم منتخبات اليابان وقطر والإمارات وثاني المجموعة الثانية (كوريا الجنوبية أو إيران).
وستتأهل الفرق صاحبة المراكز الأربعة الأولى إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة اليد المقرر إقامتها في كرواتيا والدنمارك والنرويج في الفترة من 14 يناير حتى الثاني من فبراير 2025.
كما أسفرت قرعة بطولة كأس الشهيد فهد الأحمد الصباح عن وقوع منتخبات الصين تايبيه وهونغ كونغ ونيوزلندا والسعودية في المجموعة الثالثة فيما ضمت المجموعة الرابعة الهند وكازاخستان وعمان والصين والتي ستنطلق منافساتها أيضا بعد غد الخميس. (النهاية)

خ ن ع / ر س



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