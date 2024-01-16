Tuesday, 16 January 2024 11:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الدفاع التركي: لن نسمح بإنشاء ممر إرهابي على حدودنا الجنوبية

1/16/2024 2:36:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 16 - 1 (كونا) -- أكد وزير الدفاع التركي يشار غولر اليوم الثلاثاء أن بلاده لن تسمح بإنشاء ممر إرهابي على حدودها الجنوبية مشيرا إلى أن عملياتها الخارجية حالت دون دفع أثمان أكبر في الداخل.
جاء ذلك في معرض تقديم الوزير التركي إحاطة للبرلمان حول "الهجوم الإرهابي" الأخير في منطقة "عملية - المخلب" شمالي العراق والذي أسفر عن مقتل تسعة جنود أتراك.
وأشار غولر إلى تحييد 78 إرهابيا في الأيام الخمسة الأخيرة لافتا إلى أن تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي الذي تكبد خسائر جسيمة بعد عمليات المخلب جعل مناطق العمليات التركية على رأس أهدافه بغية تجاوز الوضع الراهن.
وأوضح أنه من الملاحظ أن المسلحين يستخدمون التجمعات المدنية الموالية لهم كغطاء في هجماتهم على القوات التركية ومحاولات التسلل لمناطق العمليات.
وأضاف "لو لم نكن هناك (في شمال العراق) لطالت الهجمات حدودنا كما في السابق ولدفعنا أثمانا أكبر داخل مدننا".
ولفت غولر إلى تحييد 1689 إرهابيا ردا على 3151 محاولة إطلاق نار وتسلل نحو القواعد في مناطق عملية "المخلب - القفل" شمال العراق.
وتطرق إلى عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" التي قامت بها تركيا في سوريا لافتا إلى أنه عبر تلك العمليات قامت تركيا بتمزيق الممر الإرهابي المراد إنشاؤه على حدودها فضلا عن توفير مناطق آمنة لأهالي تلك المناطق أو النازحين.
وأشار غولر إلى أن "العمليات التي تنفذها تركيا ضد التنظيم الإرهابي في شمال العراق وسوريا ينبغي النظر إليها على أنها تعاون دولي في سياق الحرب ضد الإرهاب وليس كنشاط ضد سيادة هاتين الدولتين".
ولفت إلى أن تركيا لطالما أكدت للمسؤولين العراقيين ضرورة ألا يسمح العراق للتنظيمات الإرهابية باستخدام أراضيه.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية أن الجيش شن ضربات جوية ليل الجمعة - السبت على مواقع تابعة لمسلحين أكراد شمالي سوريا والعراق ردا على مقتل الجنود الاتراك في هذا الهجوم. (النهاية)

ا ع س / م م ج




MENAFN16012024000071011013ID1107728990

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث