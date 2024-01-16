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استشهاد 158 فلسطينيا في 15 مجزرة جديدة يرفع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 24285 شهيدا

1/16/2024 2:36:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 16 - 1 (كونا)-- أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة اليوم الثلاثاء استشهاد 158 فلسطينيا وإصابة 320 آخرين في 15 مجزرة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة خلال الساعات الماضية.
وقالت السلطات في بيان صحفي مساء اليوم إنه بهذه الاحصائيات ترتفع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 24285 شهيدا و 61154 مصابا.
وأضافت أن عددا من الضحايا لا زال تحت الركام وفي الطرقات حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وحذرت من مضاعفات صحية خطرة يتعرض لها أصحاب الأمراض المزمنة موضحة أن 350 ألف مريض مزمن بلا دواء في قطاع غزة. (النهاية)

ن ق / م م ج




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