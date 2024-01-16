استشهاد 158 فلسطينيا في 15 مجزرة جديدة يرفع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 24285 شهيدا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 16 - 1 (كونا)-- أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة اليوم الثلاثاء استشهاد 158 فلسطينيا وإصابة 320 آخرين في 15 مجزرة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة خلال الساعات الماضية.
وقالت السلطات في بيان صحفي مساء اليوم إنه بهذه الاحصائيات ترتفع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 24285 شهيدا و 61154 مصابا.
وأضافت أن عددا من الضحايا لا زال تحت الركام وفي الطرقات حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وحذرت من مضاعفات صحية خطرة يتعرض لها أصحاب الأمراض المزمنة موضحة أن 350 ألف مريض مزمن بلا دواء في قطاع غزة. (النهاية)
ن ق / م م ج
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