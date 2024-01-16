موسكو: العمل بدأ لتنفيذ اتفاقيات سبتمبر بين الرئيسين الروسي والكوري الشمالي

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- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 16 - 1 (كونا) -- قالت روسيا اليوم الثلاثاء إن العمل بدأ لتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وفي سبتمبر الماضي سافر الزعيم الكوري الشمالي إلى روسيا لمقابلة الرئيس فلاديمير بوتين وزيارة العديد من المواقع العسكرية مما أثار مخاوف دولية بشأن تحالف الأسلحة الذي من شأنه أن يساعد موسكو على تجديد ترساناتها وسط القتال في أوكرانيا.
ونقلت وكالة (تاس) الروسية عن وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف قوله في تصريحاته خلال المحادثات التي جمعته مع نظيرته الكورية الشمالية تشوي سون هوي في روسيا إن "هذا الاجتماع هو الوقت المثالي لتلخيص النتائج الأولية للعمل النشط الذي بدأ لتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال قمة بوتين وكيم في سبتمبر الماضي".
وأوضح لافروف أن "موسكو تقدر بشدة دعم بيونغ يانغ فيما يتعلق بعمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا" مضيفا "أننا نحافظ على تعاون وثيق ومثمر مع بيونغ يانغ في إطار الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات متعددة الأطراف".
من ناحية أخرى قالت تشوي هوي إن زيارة زعيم كوريا الشمالية لروسيا في سبتمبر الماضي كانت "مهمة للغاية للارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى جديد وكذلك لمواجهة الاستفزازات".
وأضافت أن الزيارة كانت مهمة لرفع العلاقات الودية بين البلدين إلى مستوى جديد ولخلق علامة فارقة جديدة في الحرب ضد التهديدات العسكرية.
وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد زار روسيا في سبتمبر من العام الماضي تلبية لدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قاعدة (فستوشني) الفضائية بإقليم (أمور). (النهاية)
م ك / م ع ح ع
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