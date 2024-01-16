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موسكو: العمل بدأ لتنفيذ اتفاقيات سبتمبر بين الرئيسين الروسي والكوري الشمالي

1/16/2024 2:36:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 16 - 1 (كونا) -- قالت روسيا اليوم الثلاثاء إن العمل بدأ لتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وفي سبتمبر الماضي سافر الزعيم الكوري الشمالي إلى روسيا لمقابلة الرئيس فلاديمير بوتين وزيارة العديد من المواقع العسكرية مما أثار مخاوف دولية بشأن تحالف الأسلحة الذي من شأنه أن يساعد موسكو على تجديد ترساناتها وسط القتال في أوكرانيا.
ونقلت وكالة (تاس) الروسية عن وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف قوله في تصريحاته خلال المحادثات التي جمعته مع نظيرته الكورية الشمالية تشوي سون هوي في روسيا إن "هذا الاجتماع هو الوقت المثالي لتلخيص النتائج الأولية للعمل النشط الذي بدأ لتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال قمة بوتين وكيم في سبتمبر الماضي".
وأوضح لافروف أن "موسكو تقدر بشدة دعم بيونغ يانغ فيما يتعلق بعمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا" مضيفا "أننا نحافظ على تعاون وثيق ومثمر مع بيونغ يانغ في إطار الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات متعددة الأطراف".
من ناحية أخرى قالت تشوي هوي إن زيارة زعيم كوريا الشمالية لروسيا في سبتمبر الماضي كانت "مهمة للغاية للارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى جديد وكذلك لمواجهة الاستفزازات".
وأضافت أن الزيارة كانت مهمة لرفع العلاقات الودية بين البلدين إلى مستوى جديد ولخلق علامة فارقة جديدة في الحرب ضد التهديدات العسكرية.
وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد زار روسيا في سبتمبر من العام الماضي تلبية لدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قاعدة (فستوشني) الفضائية بإقليم (أمور). (النهاية)

م ك / م ع ح ع



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