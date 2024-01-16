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رئيس مجلس القيادة اليمني يرحب بمضمون البيان المصري - الصيني حول الملاحة في البحر الأحمر

1/16/2024 2:36:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 16 – 1 (كونا) -- رحب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي اليوم الثلاثاء بالبيان المصري - الصيني الذي شدد على أهمية خفض حدة التوتر في البحر الأحمر وأولوية تأمين سلامة وأمن الملاحة العالمية.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن ذلك جاء لدى استقبال العليمي بشكل منفصل للسفير المصري لدى اليمن أحمد فاروق والقائم بأعمال السفير الصيني شاو تشنغ لبحث المستجدات الوطنية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك والاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة.
وأكد العليمي أولوية دعم الحكومة اليمنية لاستعادة مؤسسات الدولة وتعزيز قدراتها لفرض الأمن والاستقرار على كامل التراب الوطني باعتباره الطريق الأمثل لتأمين المياه الإقليمية وخطوط الملاحة الدولية ودفع ميليشيات الحوثي للتعاطي الجاد مع جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة.
وثمن الدور المصري الفاعل بجانب الشعب الفلسطيني والحيلولة دون توسع التداعيات المدمرة للحرب الإسرائيلية وعدم تمكين الميليشيات والمنظمات الإرهابية من استثمار القضية الفلسطينية للإضرار بمصالح شعوب المنطقة والاقتصاد العالمي.
وشدد على موقف الحكومة الشرعية في دعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار ومحاسبة الاحتلال الاسرائيلي عن انتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي الإنساني ورفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني ورفض أي محاولة لتصفية قضيته العادلة.
وكانت مصر والصين قد أكدتا في بيان مشترك يوم الأحد الماضي أنهما تتابعان عن كثب تطورات الأوضاع في البحر الأحمر وتؤكدان على أولوية تأمين سلامة وأمن الملاحة فيه. (النهاية)

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