رئيس مجلس القيادة اليمني يرحب بمضمون البيان المصري - الصيني حول الملاحة في البحر الأحمر

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- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 16 – 1 (كونا) -- رحب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي اليوم الثلاثاء بالبيان المصري - الصيني الذي شدد على أهمية خفض حدة التوتر في البحر الأحمر وأولوية تأمين سلامة وأمن الملاحة العالمية.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن ذلك جاء لدى استقبال العليمي بشكل منفصل للسفير المصري لدى اليمن أحمد فاروق والقائم بأعمال السفير الصيني شاو تشنغ لبحث المستجدات الوطنية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك والاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة.
وأكد العليمي أولوية دعم الحكومة اليمنية لاستعادة مؤسسات الدولة وتعزيز قدراتها لفرض الأمن والاستقرار على كامل التراب الوطني باعتباره الطريق الأمثل لتأمين المياه الإقليمية وخطوط الملاحة الدولية ودفع ميليشيات الحوثي للتعاطي الجاد مع جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة.
وثمن الدور المصري الفاعل بجانب الشعب الفلسطيني والحيلولة دون توسع التداعيات المدمرة للحرب الإسرائيلية وعدم تمكين الميليشيات والمنظمات الإرهابية من استثمار القضية الفلسطينية للإضرار بمصالح شعوب المنطقة والاقتصاد العالمي.
وشدد على موقف الحكومة الشرعية في دعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار ومحاسبة الاحتلال الاسرائيلي عن انتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي الإنساني ورفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني ورفض أي محاولة لتصفية قضيته العادلة.
وكانت مصر والصين قد أكدتا في بيان مشترك يوم الأحد الماضي أنهما تتابعان عن كثب تطورات الأوضاع في البحر الأحمر وتؤكدان على أولوية تأمين سلامة وأمن الملاحة فيه. (النهاية)
س ن ص
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