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الرئيس التركي: تواجدنا العسكري خارج الحدود مهم لأمننا وسلامة مواطنينا

1/16/2024 2:36:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 16 - 1 (كونا) -- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء إن تواجد بلاده العسكري خارج حدودها "يتمتع بأهمية حيوية لأمن وطننا وسلامة مواطنينا ولا يمكن التراجع عن ذلك".
وأكد أردوغان في خطاب عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة مضي بلاده قدما في مكافحة منظمة حزب العمال الكردستاني "الإرهابية" في سوريا والعراق.
ولفت الرئيس التركي إلى توقيف 465 شخصا على ارتباط بالإرهاب منذ بداية العام الجاري على يد الشرطة والدرك.
واعتبر أن "استراتيجية تركيا الحازمة للقضاء على الإرهاب في مصدره أزعجت من يخططون لترسيخه في منطقتنا" مشيرا إلى أن عملياتهم خارج الحدود أحبطت أيضا مؤامرات تهدف لجر تركيا إلى اضطرابات داخلية من خلال موجة من الهجرة غير النظامية.
وذكر ان "الوعود التي قطعت لنا لا تنفذ فلا يحق لأحد الاعتراض على تدابير تركيا من أجل أمنها" مضيفا "لن نتوقف حتى ندمر كل أوكار الإرهابيين التي أقيمت بنوايا خبيثة في شمال سوريا من (تل رفعت) إلى (عين العرب) ومن (الحسكة) إلى (منبج)".
وكان وزير الدفاع التركي يشار غولر أكد في وقت سابق اليوم أن بلاده لن تسمح بإنشاء "ممر إرهابي" على حدودها الجنوبية مشيرا إلى أن عملياتها الخارجية حالت دون دفع أثمان أكبر في الداخل. (النهاية)

أ ع س / ر س



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