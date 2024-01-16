الرئيس التركي: تواجدنا العسكري خارج الحدود مهم لأمننا وسلامة مواطنينا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 16 - 1 (كونا) -- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء إن تواجد بلاده العسكري خارج حدودها "يتمتع بأهمية حيوية لأمن وطننا وسلامة مواطنينا ولا يمكن التراجع عن ذلك".
وأكد أردوغان في خطاب عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة مضي بلاده قدما في مكافحة منظمة حزب العمال الكردستاني "الإرهابية" في سوريا والعراق.
ولفت الرئيس التركي إلى توقيف 465 شخصا على ارتباط بالإرهاب منذ بداية العام الجاري على يد الشرطة والدرك.
واعتبر أن "استراتيجية تركيا الحازمة للقضاء على الإرهاب في مصدره أزعجت من يخططون لترسيخه في منطقتنا" مشيرا إلى أن عملياتهم خارج الحدود أحبطت أيضا مؤامرات تهدف لجر تركيا إلى اضطرابات داخلية من خلال موجة من الهجرة غير النظامية.
وذكر ان "الوعود التي قطعت لنا لا تنفذ فلا يحق لأحد الاعتراض على تدابير تركيا من أجل أمنها" مضيفا "لن نتوقف حتى ندمر كل أوكار الإرهابيين التي أقيمت بنوايا خبيثة في شمال سوريا من (تل رفعت) إلى (عين العرب) ومن (الحسكة) إلى (منبج)".
وكان وزير الدفاع التركي يشار غولر أكد في وقت سابق اليوم أن بلاده لن تسمح بإنشاء "ممر إرهابي" على حدودها الجنوبية مشيرا إلى أن عملياتها الخارجية حالت دون دفع أثمان أكبر في الداخل. (النهاية)
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