منظمة (الكسو) تقر توصيات لتعزيز العمل العربي الثقافي المشترك

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- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 16 - 1 (كونا) -- أقرت اللجنة الدائمة للثقافة العربية بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الكسو) اليوم الثلاثاء جملة من التوصيات لتعزيز العمل العربي الثقافي المشترك.
وقال الامين العام المساعد لقطاع الآثار والمتاحف بالتكليف في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت محمد بن رضا إن ذلك جاء في اختتام أعمال اجتماع اللجنة الدائمة للثقافة العربية الذي استضافته تونس.
وأوضح بن رضا في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن اللجنة أخذت علما بالإجراءات والتدابير التي اتخذتها دولة الكويت من أجل الاحتفاء بمدينة الكويت عاصمة للثقافة العربية لعام 2025 مضيفا أنه سيتم إطلاع اللجنة على تفاصيل برنامج الفعاليات خلال الاجتماع المزمع عقده في مدينة مراكش غداة انعقاد الدورة ال24 لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي.
وأشار إلى أن الاجتماع وافق على مقترحات أعضاء اللجنة الدائمة لتطوير العمل الثقافي المشترك وتحديث مساراته على ضوء مراجعة التزامات التنمية المستدامة 2030.
كما وافقت اللجنة على الاحتفاء بمدينة طرابلس اللبنانية عاصمة للثقافة العربية لعام 2024 والمواضيع المقترحة على الدورة ال24 لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي والذي يستضيفه المغرب هذا العام.
في المقابل أحال المجتمعون مقترحات دولة قطر المتعلقة بورش عمل حول تسجيل عناصر التراث الثقافي غير المادي على القائمة التمثيلية لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) ومقترح الجزائر بشأن مشروع تعاون عربي في مجال المسرح علاوة على المقترحين التنفيذيين بشأن آليات تصنيف المؤسسات الثقافية العربية وآليات اختيار عواصم الثقافة العربية على مزيد من الدراسة.
وانطلقت بمقر (الكسو) أمس الاثنين أعمال اجتماع اللجنة الدائمة للثقافة العربية بمشاركة أعضاء اللجنة ممثلي الدول العربية الأعضاء في المنظمة. (النهاية)
خ س ج / ر ج
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