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منظمة (الكسو) تقر توصيات لتعزيز العمل العربي الثقافي المشترك

1/16/2024 2:36:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 16 - 1 (كونا) -- أقرت اللجنة الدائمة للثقافة العربية بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الكسو) اليوم الثلاثاء جملة من التوصيات لتعزيز العمل العربي الثقافي المشترك.
وقال الامين العام المساعد لقطاع الآثار والمتاحف بالتكليف في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت محمد بن رضا إن ذلك جاء في اختتام أعمال اجتماع اللجنة الدائمة للثقافة العربية الذي استضافته تونس.
وأوضح بن رضا في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن اللجنة أخذت علما بالإجراءات والتدابير التي اتخذتها دولة الكويت من أجل الاحتفاء بمدينة الكويت عاصمة للثقافة العربية لعام 2025 مضيفا أنه سيتم إطلاع اللجنة على تفاصيل برنامج الفعاليات خلال الاجتماع المزمع عقده في مدينة مراكش غداة انعقاد الدورة ال24 لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي.
وأشار إلى أن الاجتماع وافق على مقترحات أعضاء اللجنة الدائمة لتطوير العمل الثقافي المشترك وتحديث مساراته على ضوء مراجعة التزامات التنمية المستدامة 2030.
كما وافقت اللجنة على الاحتفاء بمدينة طرابلس اللبنانية عاصمة للثقافة العربية لعام 2024 والمواضيع المقترحة على الدورة ال24 لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي والذي يستضيفه المغرب هذا العام.
في المقابل أحال المجتمعون مقترحات دولة قطر المتعلقة بورش عمل حول تسجيل عناصر التراث الثقافي غير المادي على القائمة التمثيلية لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) ومقترح الجزائر بشأن مشروع تعاون عربي في مجال المسرح علاوة على المقترحين التنفيذيين بشأن آليات تصنيف المؤسسات الثقافية العربية وآليات اختيار عواصم الثقافة العربية على مزيد من الدراسة.
وانطلقت بمقر (الكسو) أمس الاثنين أعمال اجتماع اللجنة الدائمة للثقافة العربية بمشاركة أعضاء اللجنة ممثلي الدول العربية الأعضاء في المنظمة. (النهاية)

خ س ج / ر ج



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