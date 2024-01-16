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إيطاليا وألمانيا تتفقان على تجنب أقلمة الحرب على غزة

1/16/2024 2:36:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 16 - 1 (كونا) -- اتفقت إيطاليا وألمانيا اليوم الثلاثاء على الحاجة لتجنب اتساع الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة "على نطاق الإقليم".
وقالت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان إن ذلك جاء في محادثة هاتفية أجراها نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية أنطونيو تاياني اليوم الثلاثاء مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك.
وذكر البيان أن الوزيرين بحثا خلال المحادثة "آخر التطورات في الشرق الأوسط حيث اتفقا بشأن الحاجة لتجنب أقلمة الصراع ووضع الأسس لمسار ملموس نحو السلام وتقديم المساعدة الإنسانية للسكان المدنيين في غزة"
ونقل البيان عن تاياني القول "لقد تناولنا مسألة سلامة الملاحة في البحر الأحمر والصراع في غزة" لأن ضمان حرية الملاحة وسلامة التجارات البحرية يمثل أولوية لنا خاصة بالنسبة لقوتين تعتمدان على التصدير مثل إيطاليا وألمانيا" مشيرا إلى انهما "بصدد تقييم الخيارات العملياتية المختلفة مع شركائنا الأوروبيين".
ووفق البيان ناقش الوزيران كذلك أولويات الرئاسة الإيطالية لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (جي7). (النهاية)

م ن / م م ج




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