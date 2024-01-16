إيطاليا وألمانيا تتفقان على تجنب أقلمة الحرب على غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 16 - 1 (كونا) -- اتفقت إيطاليا وألمانيا اليوم الثلاثاء على الحاجة لتجنب اتساع الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة "على نطاق الإقليم".
وقالت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان إن ذلك جاء في محادثة هاتفية أجراها نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية أنطونيو تاياني اليوم الثلاثاء مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك.
وذكر البيان أن الوزيرين بحثا خلال المحادثة "آخر التطورات في الشرق الأوسط حيث اتفقا بشأن الحاجة لتجنب أقلمة الصراع ووضع الأسس لمسار ملموس نحو السلام وتقديم المساعدة الإنسانية للسكان المدنيين في غزة"
ونقل البيان عن تاياني القول "لقد تناولنا مسألة سلامة الملاحة في البحر الأحمر والصراع في غزة" لأن ضمان حرية الملاحة وسلامة التجارات البحرية يمثل أولوية لنا خاصة بالنسبة لقوتين تعتمدان على التصدير مثل إيطاليا وألمانيا" مشيرا إلى انهما "بصدد تقييم الخيارات العملياتية المختلفة مع شركائنا الأوروبيين".
ووفق البيان ناقش الوزيران كذلك أولويات الرئاسة الإيطالية لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (جي7). (النهاية)
م ن / م م ج
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