تبرعات الحملة الإغاثية السعودية لمتضرري غزة تتجاوز 617 مليون ريال - جريدة الوطن السعودية

تبرعات الحملة الإغاثية السعودية لمتضرري غزة تتجاوز 617 مليون ريال - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
1/16/2024 2:35:09 PM
(MENAFN
- Al Watan) تجاوز مجموع التبرعاتِ للحملة الشعبية السعودية لإغاثةِ الشعبِ الفلسطيني في قطاع غزة أكثر من 617 مليون ريال, فيما وصل عددُ المتبرعين أكثر من مليون و500 ألف متبرع.
وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد أطلق الحملة الإغاثية َ على منصةِ "ساهم" إنفاذا لتوجيهات القيادة.
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